Bússola cultural: semana tem inauguração da Pinacoteca Contemporânea

Inauguração Pinacoteca Contemporânea

A Pinacoteca, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, abre um novo prédio no dia 4/3, na Praça da Luz, próximo à estação Tiradentes, da Linha 1- Azul do Metrô. A Pina Contemporânea está a 80 metros do museu principal, na Luz. O público será recebido com duas exposições: “Chão da praça: obras do acervo da Pinacoteca”, que ocupará a Grande Galeria, e a mostra “Quase Coloquial” na Galeria Praça, da coreana Haegue Yang, estrela da arte contemporânea.

Com o terceiro prédio, o complexo Pina (composto pela Pina Luz, a Estação Pinacoteca e a Pinacoteca Contemporânea) passa a se tornar um dos maiores museus de arte da América Latina, com potencial para receber até 1 milhão de visitantes por ano. Ficou curioso? Aproveite, pois a entrada será gratuita para todas as pessoas, no dia da abertura, funcionará das 10h às 18h.

avenida Tiradentes, 237, Luz, informações aqui

Ópera Dido e Eneas

No mês de março, inicia-se a temporada lírica da Orquestra do Theatro São Pedro, no teatro homônimo, com a montagem de Dido e Eneas, do compositor inglês Henry Purcell. É considerada uma das grandes obras do barroco inglês, composta em 1688. Baseia-se no Livro IV da Eneida, do poeta romano Virgílio, cuja narração fala da trágica história de amor entre Dido, a Rainha de Cartago, e Eneas, herói troiano. As récitas acontecem nos dias 9 (estreia), 10, 11 e 12/3. A ópera conta, ainda, com um coro expressivo e um grupo de bailarinos com coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni, a qual une a tríade entre teatro, música e dança . Vem conferir de perto!

Ingressos estão disponíveis na bilheteria digital, R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), mais informações aqui

Atividade educativa

No Museu do Futebol, em 04/3, das 14h às 15h, terá a atividade educativa “Com que roupa eu vou?”, desenvolvida junto às pessoas com deficiência intelectual. Nela, o visitante veste o personagem e resgata na memória as diferentes vestimentas utilizadas pelos jogadores, juízes e torcedores. As diversas vestimentas e acessórios contextualizam as mudanças pelas quais o futebol passou na história. Para complementar o conjunto de peças, serão disponibilizadas oito expressões faciais: aflito, bravo, concentrado, espantado, feliz, sereno, temeroso e triste. O museu é equipado com chão e placas táteis os quais facilitam a locomoção e elevadores, além de investir em uma equipe treinada para proporcionar acolhimento no contato com o público, com objetivo de criar conexão, sensibilidade, segurança e atenção com a necessidade de cada pessoa que visita o local.

Grátis às terças-feiras, consultar preços dos ingressos e mais informações no site

Curso gratuito de teatro

A SP Escola de Teatro, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas, até 9/3, para o curso gratuito de extensão cultural “Desdobramentos do fazer teatral”, cuja orientação será com: Cristiano Meirelles, Katia Manfredi, Thiago Moreira e Rafael Bicudo.

As aulas serão presenciais na sede Roosevelt da SP Escola de Teatro e acontecem entre 15/3 até 26/5, sempre às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h30. Os orientadores, integrantes da ficha técnica do espetáculo Cecília, discutirão e colocarão em prática ações teatrais, para além da atuação. Para ampliar o repertório teórico dos estudantes, abordarão questões que permeiam o trabalho de composição de trilha sonora, produção e cenografia. São 40 vagas.

Grátis, é para todos interessados em teatro em geral, com foco para estudantes de atuação, musical, produção e cenografia, precisa preencher ficha de inscrição com dados, carta de interesse e breve currículo, para se inscrever, acesse o link

Exposições sobre a história do rádio

Em 03/03, o Museu da Imagem e do Som (MIS) fará a inauguração de duas exposições: “Rádio no Brasil” e “Padre Landell: o homem que inventou o futuro”. As mostras reúnem fotos, documentos, instalações interativas, equipamentos e aplicativos sobre a história do rádio.

“Rádio no Brasil” apresenta uma linha do tempo interativa. No percurso, os visitantes conferem equipamentos, fotografias e um aplicativo que permite acesso para conteúdos extras – como trechos de 14 depoimentos colhidos, exclusivamente, para a exposição, os quais integrarão o Acervo MIS, entre eles estão: os testemunhos do empresário Paulo Machado de Carvalho Neto e dos jornalistas Heródoto Barbeiro e Salomão Ésper.

Integrada à “Rádio no Brasil”, a exposição “Padre Landell: o homem que inventou o futuro” apresenta o brasileiro responsável pela invenção precursora do rádio. Entre os destaques está o transmissor de ondas (wave transmitter), peça produzida em tamanho real, pelo colecionador Marco Aurélio Cardoso de Moura, com base nos escritos de Landell.

A visitação é gratuita de terça a sexta-feira, das 11h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h, mais informações no site

Mulheres que escrevem

Na Fábrica de Cultura Sapopemba terá o encontro de leitores “Mulheres que escrevem”. A autora Virginia Woolf revela em uma entrevista: “Ainda vai levar muito tempo até que uma mulher possa se sentar e escrever um livro sem um fantasma que precise matar, sem uma rocha que precise enfrentar”. Tendo como base essa reflexão, para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, a equipe da Bibliotech propõe um olhar sobre a estética de mulheres escritoras,como: Audre Lorde, Isabel Allende, Mary Del Priore entre outras.

8 de março, às 15h, gratuito, presencial, mais informações neste link.

Casa Mário de Andrade

A Casa Mário de Andrade oferecerá o curso “As ‘mães’ de Mário de Andrade e a culinária na casa da Rua Lopes Chaves”, pela plataforma Zoom, com 2 horas de duração. Serão apresentadas as relações entre Mário de Andrade, a culinária e as mulheres com as quais o modernista conviveu no cotidiano doméstico e que tiveram papel marcante na trajetória do escritor.

Gratuito, quintas-feiras, 9/3, 16/3, 23/3 e 30/3, das 19h às 21h, Inscrições até 9/3, mais informações aqui.

Ilustrar com pincéis

Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, terá a oficina ilustrar com pincéis, onde os participantes conhecerão a tinta sumi (de fuligem vegetal) e aprenderão a usar a técnica. E a partir da leitura de poemas escritos por mulheres, criarão imagens para ilustrar cada um deles.

Gratuito, 10 de março, das 14h às 17h, pessoas a partir de 14 anos, inscrições e mais informações neste link.

Palhaçada Olímpica

Quem estiver pelo interior de São Paulo, em 12/3, pode ir até o Teatro Araras, que estará com a peça “Palhaçada olímpica”. Quatro palhaços são convocados a participar de uma competição cujo título de “palhaço olímpico” do Século será o prêmio. Assim, o palhaço nadador, a palhaça judoca e o palhaço ginasta se reúnem, porém falta um participante: o palhaço corredor está em frente ao prédio, pois estacionaram na rampa de acesso a pessoas com deficiência. Será utilizada a linguagem do clown e uma estética inspirada no universo de Tim Burton. Por meio de pantomimas e narrações, o espetáculo discute assuntos contemporâneos presentes nos jogos olímpicos, no mundo dos esportes e na convivência em grupo: como a importância da ética, do espírito esportivo, da disciplina e da superação.

Ingressos gratuitos, com sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível. Mais informações no site

Elas, esplêndidas

O Museu da Diversidade Sexual está produzindo o projeto “Elas, esplêndidas”, o qual trará diferentes formas de mulheridades e intersecionalidades. Mulheres contarão histórias e falarão sobre papéis de gênero, auto identificação e muito mais. Estará disponível nas redes sociais do museu, a partir de 8/3. O horário está sendo definido.

Gratuito, online, mais informações aqui.

