Veja como economizar gás encanado durante o inverno

Com a chegada do período mais frio do ano e a queda de temperaturas, o consumo de gás encanado tende a aumentar, já que o preparo de pratos quentes e o uso de aquecedores de água acabam se tornando mais frequentes. E com isso, também cresce o valor da conta no fim do mês.

A Bússola pediu que a Comgás, maior distribuidora de gás natural do Brasil, listasse alguns hábitos para evitar desperdícios e que podem ajudar a reduzir o valor da fatura, além de incentivar um consumo mais consciente do gás encanado e, claro, colaborar com o meio ambiente.

Panela tampada

Cozinhar os alimentos com as panelas tampadas, sempre que a receita permitir, acelera o preparo. Também evite cozinhar com panelas pequenas nos bocais grandes do fogão e vice-versa. Isso gera desperdício de gás.

Fogo baixo

Diminua o fogo depois que a água ferver. Mantê-lo alto não apressa o cozimento da comida, apenas faz com que mais água se evapore, gastando mais gás. Lembre-se também de usar a quantidade de água adequada ao cozimento do alimento.

Forno fechado

Evite abrir o forno com frequência quando ele estiver funcionando. Isso só aumenta o consumo de gás. Sempre que der, tente ainda colocar mais de um alimento para assar de uma vez – e, de preferência, aqueles que tenham o mesmo tempo de cozimento. Assim você otimiza o uso do forno!

Cor do fogo

Fique de olho nas chamas! Se elas estiverem amareladas ou alaranjadas, pode ser que os bocais não estejam funcionando corretamente.

Água na temperatura certa

Para o banho, regule seu aquecedor, evitando usar a temperatura máxima. Opte sempre por não misturar água fria com água quente. Encontre a temperatura ideal para usar apenas a água quente.

Banhos rápidos

Evite banhos demorados e só ligue a ducha quando for usá-la. Banhos demorados geram desperdício de gás e de água.

Aquecedor em dia

É importante que a manutenção do aquecedor esteja em dia. A verificação deve ser feita uma vez por ano.

