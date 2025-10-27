Bússola

Um conteúdo Bússola

Varejista se junta à Prefeitura para melhorar segurança no centro de SP

Instaladas nas áreas externas de lojas do Carrefour, as câmeras transmitem imagens em tempo real às autoridades, contribuindo para a prevenção de crimes e localização de desaparecidos

Smart Sampa utiliza tecnologia de reconhecimento facial e câmeras inteligentes (foto/Getty Images)

Smart Sampa utiliza tecnologia de reconhecimento facial e câmeras inteligentes (foto/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13h00.

O Grupo Carrefour Brasil firmou uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para fortalecer a rede de monitoramento do programa Smart Sampa

Como parte da iniciativa, foram instaladas 25 novas câmeras de vigilância nas áreas externas de dez unidades do Carrefour Express, localizadas na região central da cidade. 

As imagens capturadas são transmitidas em tempo real para as autoridades competentes, ampliando a capacidade de vigilância urbana e contribuindo para a segurança pública.

O que é o Smart Sampa?

Considerado o maior sistema de monitoramento de segurança da América Latina, o Smart Sampa utiliza tecnologia de reconhecimento facial e câmeras inteligentes para identificar casos de violência urbana, capturar foragidos da polícia e auxiliar na busca por pessoas desaparecidas.

Além de São Paulo, o Grupo Carrefour Brasil já implementa ações semelhantes em Salvador. Desde maio de 2025, a empresa firmou parceria com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia para o Projeto Câmera Interativa. 

Como parte dessa colaboração, a empresa disponibilizou acesso às câmeras externas de três lojas da rede Sam’s Club na Bahia, contribuindo para o monitoramento e a segurança da região. 

  • A operação contempla 25 câmeras de alta definição, com funcionalidades como reconhecimento facial, estrategicamente posicionadas nas áreas externas das lojas.

"Iniciativas como essa demonstram como a colaboração entre o setor privado e o público pode fortalecer a segurança urbana, ampliando a cobertura de vigilância e a capacidade de resposta das autoridades. Com essa parceria, reforçamos o nosso compromisso em apoiar projetos que tragam impacto positivo à sociedade, conduzindo ações que apontem tendências para o setor do varejo e tragam benefícios concretos à comunidade”, Marcelo Tardin, vice-presidente de Transformação do Grupo Carrefour Brasil.

Acompanhe tudo sobre:VarejoSegurança públicaEstado de São Paulo

Mais de Bússola

Opinião: Brasil precisa olhar para os mares e lembrar da Economia Azul 

Setor imobiliário vê 'geradores full' como solução para crise de energia

Opinião: cidades inteligentes representam nova era da gestão urbana

Mercado de capitais demonstra crescimento de Notas Comerciais (NCs)

Mais na Exame

Pop

Vai ter feriado em novembro? Veja calendário do mês

Mercados

Ouro cai abaixo de US$ 4 mil com alívio nas tensões entre EUA e China

Future of Money

Corretora falida Mt. Gox adia fim de pagamentos a clientes para 2026

Mundo

Trump revela que fez ressonância magnética durante exames médicos