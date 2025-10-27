Varejista se junta à Prefeitura para melhorar segurança no centro de SP

O Grupo Carrefour Brasil firmou uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para fortalecer a rede de monitoramento do programa Smart Sampa.

Como parte da iniciativa, foram instaladas 25 novas câmeras de vigilância nas áreas externas de dez unidades do Carrefour Express, localizadas na região central da cidade.

As imagens capturadas são transmitidas em tempo real para as autoridades competentes, ampliando a capacidade de vigilância urbana e contribuindo para a segurança pública.

O que é o Smart Sampa?

Considerado o maior sistema de monitoramento de segurança da América Latina, o Smart Sampa utiliza tecnologia de reconhecimento facial e câmeras inteligentes para identificar casos de violência urbana, capturar foragidos da polícia e auxiliar na busca por pessoas desaparecidas.

Além de São Paulo, o Grupo Carrefour Brasil já implementa ações semelhantes em Salvador. Desde maio de 2025, a empresa firmou parceria com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia para o Projeto Câmera Interativa.

Como parte dessa colaboração, a empresa disponibilizou acesso às câmeras externas de três lojas da rede Sam’s Club na Bahia, contribuindo para o monitoramento e a segurança da região.

A operação contempla 25 câmeras de alta definição, com funcionalidades como reconhecimento facial, estrategicamente posicionadas nas áreas externas das lojas.

"Iniciativas como essa demonstram como a colaboração entre o setor privado e o público pode fortalecer a segurança urbana, ampliando a cobertura de vigilância e a capacidade de resposta das autoridades. Com essa parceria, reforçamos o nosso compromisso em apoiar projetos que tragam impacto positivo à sociedade, conduzindo ações que apontem tendências para o setor do varejo e tragam benefícios concretos à comunidade”, Marcelo Tardin, vice-presidente de Transformação do Grupo Carrefour Brasil.