Os 10 smartphones com melhores câmeras vendidos no Brasil no 1º semestre

Com o avanço da tecnologia, o mercado de smartphones engoliu as vendas de câmeras digitais. As vendas desses produtos caíram 84% de 2010 a 2018. Em número de unidades, isso significa um tombo de 121 milhões para 19 milhões, de acordo com a Associação de Câmeras e Produtos de Imagem. Com isso, a câmera tornou-se um dos itens de atenção na hora de escolher um novo celular.

No primeiro semestre no Brasil, o iPhone 12 Pro Max foi o aparelho que teve a melhor câmera traseira, de acordo com dados do site especializado DXoMark.

A lista de dez smartphones com melhores câmeras, selecionada com base nos aparelhos vendidos oficialmente no Brasil, conta apenas com produtos de três fabricantes: Samsung (5), Apple (4) e Xiaomi (1).

O iPhone 12 Pro Max destacou-se em quesitos como qualidade de registro de informações de luz, foco automático, fidelidade de cores e textura. O desempenho em situações com pouca luminosidade foi o mais baixo entre os quesitos analisados pelo DXoMark. O iPhone 12 teve bom desempenho nos mesmos quesitos, mas registrou cinco pontos a menos do que o modelo Pro no item fotos noturnas. O Galaxy S20 Ultra teve foco automático, redução de ruído de imagem e fidelidade de cores como notas mais altas na avaliação.

Veja, a seguir, a lista dos 10 smartphones com melhores câmeras à venda no Brasil no primeiro semestre de 2021, segundo o DXoMark.

1 - iPhone 12 Pro Max

2 - iPhone 12 Pro

3 - Galaxy S20 Ultra

4 - iPhone 11 Pro Max

5 - iPhone 12 mini

6 - iPhone 12

7 - Galaxy S21 Ultra

8 - Galaxy Note 20 Ultra

9 - Galaxy Note 20

10 - Mi 11