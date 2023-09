Tributaristas explicam o que está por trás da retomada do voto de qualidade no Carf

O equilíbrio das contas públicas se coloca como desafio para o governo federal desde os primeiros dias da atual gestão. Como pano de fundo da corrida pela aprovação da reforma tributária e do novo arcabouço fiscal, a necessidade de a equipe econômica criar formas de ampliar fontes de recursos, já que, a partir de 2024, o resultado fiscal dependerá de uma arrecadação extra estimada de R$ 168,5 bilhões. Exemplo disso foi o déficit primário de R$ 35,9 bi registrado em julho: o segundo maior para o período na série iniciada em 1997.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou proposta de Orçamento ao Congresso Nacional já considerando a mudança promovida pelo PL 2.384/2023, que voltou a conferir aos presidentes de turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) o voto duplo em caso de empate, o chamado voto de qualidade. "Com isso, pretende arrecadar até R$ 59 bilhões. O que me entristece na fala do ministro Haddad – que eu respeito – e o que me impressiona é a forma como ele falou, que, na minha opinião, tem duas falhas fundamentais", diz o presidente do Conselho Superior de Direito da FecomercioSP, Ives Gandra.

A primeira, explica, é transformar um órgão que deve buscar o julgamento justo em meramente arrecadador. “O segundo aspecto, a meu ver, é o mais grave: num caso de dúvida para a decisão entre uma discussão contribuinte/Fisco, tem que prevalecer a interpretação mais favorável ao contribuinte. E o Código Tributário Nacional (CTN) tem eficácia de lei complementar. Portanto, estão mudando uma lei complementar por meio de uma lei ordinária, dizendo que, em caso de dúvida, tem que prevalecer a vontade do fisco, e não como manda o CTN, como manda uma lei de hierarquia superior à lei ordinária”, diz Gandra.

O tributarista Leonardo Roesle tem a mesma opinião. Ele diz que a retomada de tal voto pode vulnerabilizar o princípio da isonomia e da imparcialidade no julgamento de litígios tributários. “A Lei 13.988 de 2020, ao extinguir o voto de qualidade, conferiu maior equidade às deliberações no âmbito do Carf. Isso ocorre porque, sob a égide dessa lei, qualquer empate em votações favoreceria os contribuintes, o que se alinha aos princípios do direito tributário, como a estrita legalidade e a capacidade contributiva. A regra anterior refletia uma postura mais equilibrada e justa na resolução de disputas fiscais”, afirma.

Líderes da oposição no Congresso argumentam que a medida vai, de fato, aumentar a arrecadação. Mas apenas por um ano. "O governo aumenta de forma absurda os gastos e quer resolver com uma receita que não vai se repetir todos os anos. Estamos abrindo mão de um equilíbrio entre quem paga e quem ganha. Essa mudança só tem um objetivo, fazer com o governo, que não tem responsabilidade fiscal, tenha arrecadação. Um atalho para resolver a questão do caixa”, declara o senador Rogério Marinho (PL-RN).

O presidente do Carf, Carlos Higino, afirmou em entrevista exclusiva ao Valor Econômico que a meta é julgar entre R$ 500 bi e R$ 800 bi entre o segundo semestre de 2023 e 2024, ano no qual o governo promete zerar o déficit primário. Pelos cálculos de Higino, os julgamentos do Carf geram arrecadação de 10% ao Tesouro Nacional. Ou seja, para cumprir a meta estabelecida pela Fazenda, precisaria julgar R$ 540 bi em 2024. Hoje, há R$ 1,1 trilhão em estoque no órgão recursal do Fisco. “O cálculo é conservador”, afirma o presidente.

Importante destacar que o PL em questão, após ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, aguarda agora sanção do presidente da República.

Seriedade de julgamentos dependerá de corpo de conselheiros

Eduardo Salusse, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia (MDA) – que se posicionou contra a retomada do dispositivo –, comenta que se tornou ainda mais urgente melhorar as condições de trabalho dos conselheiros que atuam no Carf e estar cada vez mais atento à qualidade dos nomes indicados. “Julgadores que prezem pela imparcialidade, princípios processuais, decisões fundamentadas. Tanto indicados pelos contribuintes quanto pela Receita”, diz.

Sobre o retorno do voto de qualidade em si, o tributarista se posiciona contrário, apesar de considerar que a redação do PL contemplou o acordo feito junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), intermediado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). “Sigo defendendo que onde há empate, há dúvida. Mas os termos foram contemplados”, diz.

