Vivara registra alta de 19,2% na receita bruta do 2º trimestre

A rede de joalherias Vivara terminou o segundo trimestre de 2024 com receita bruta de R$ 836,6 milhões. O valor representa um crescimento de 19,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o CEO Otavio Lyra, os principais responsáveis pelo bom desempenho foram a correta alocação de caixa e uma estratégia de marketing bem elaborada.

“Neste ano vamos continuar atuando na proteção da rentabilidade, no nosso forte plano de expansão com a inauguração de 70 a 80 lojas e no crescimento da companhia dentro do mercado nacional”, detalha.

Os resultados do segundo trimestre – comparados a 2023 – dão suporte aos projetos citados pelo CEO.

Lucro líquido de R$ 211 milhões.

Receita líquida de R$ 656,3 milhões – crescimento de 17,2%

EBITDA ajustado com crescimento de 23,9% – R$ 164 milhões a mais.

Margem EBITDA Ajustada cresceu 1,4%, atingindo 25%.

Expansão das marcas Life e Vivara

No período reportado, as marcas da companhia se multiplicaram da seguinte forma:

Life: a marca recebeu 18 novas unidades, somando 149 totais que, com 65 pontos de venda, totalizam um crescimento de 61,9% na receita bruta – R$161,7 milhões.

Vivara : foram inauguradas duas novas unidades, totalizando 263 unidades que somaram uma receita bruta 15,1% maior – R$ 555 milhões.

O indicador “Vendas de Mesma Loja” (SSS - Same Store Sales) das lojas físicas apresentou um crescimento de 12,9%, impulsionado pela performance das lojas exclusivas da marca Life e a aceleração das lojas Vivara.

O resultado foi ocasionado por uma melhor alocação de estoque em lojas na sazonalidade do Dia das Mães e Dia dos Namorados.

