Vivara cresce 19,6% no EBITDA ajustado e bate recorde com R$ 2,8 bilhões em receita bruta de 2023

A rede de joalherias Vivara apresentou recorde de receita bruta no quarto trimestre de 2023, registrando mais de R$ 1 bilhão — crescimento de 24% em comparação a 2022. No mesmo período, a receita líquida totalizou R$ 778,1 milhões, um crescimento de 20,8%.

No ano, a companhia registrou cerca de R$ 2,8 bilhões de receita bruta, volume 21,2% superior ao registrado no ano anterior. O desempenho é explicado em parte pelo aumento de 18% na área de vendas nos últimos 12 meses, com a adição de 54 novas lojas e o crescimento de 15% nas same-store sales (SSS), incluindo as vendas digitais no quarto trimestre de 2023.

“Somos responsáveis pelo crescimento de 40% do mercado de joias brasileiro. Este é um resultado que mostra mais uma vez o crescimento sólido da companhia e os grandes diferenciais do nosso negócio, além do fortalecimento de avenidas de crescimento e a nossa trajetória de expansão. Neste trimestre também tivemos uma estratégia bem-sucedida de mix de produtos nas lojas, investindo mais em itens tradicionais, e na força das vendas sazonais na Black Friday e Natal”, afirma Otavio Lyra, CFO da companhia.

A empresa encerrou o ano de 2023 com 390 pontos de vendas em operação – dos 61 novos pontos, 22 deles foram abertos no último trimestre. No total, são 257 lojas Vivara, 117 lojas Life e 16 quiosques, com mais de 32 mil metros quadrados de área de venda. Mantendo o ritmo acelerado de crescimento esperado para o ano, a Vivara completou a abertura de 61 novas lojas, sendo 16 lojas Vivara e 45 lojas Life, com uma adição de mais de 4,5 mil metros quadrados de área de venda, mais um recorde histórico de crescimento.

No quarto trimestre do ano, mais uma vez, o crescimento de vendas foi impulsionado pelo volume de peças vendidas, que cresceu 16,6% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No ano, o volume de peças vendidas aumentou 17,2%.

Expansão de market share e solidez das marcas

A companhia encerrou o ano passado com 19,6% de participação no mercado brasileiro, com 2,2% de expansão comparado a dezembro de 2022 – sendo 9,8% para a marca Vivara, 6,9% para a marca Life e 2,9% em outras categorias.

Com relação à marca Vivara, as lojas em 2023 atingiram uma receita recorde de R$ 1,9 bilhão, crescimento de 7,9% em relação a 2022 e SSS de 5% ante o mesmo período. As vendas das lojas Vivara foram impactadas pelas iniciativas de omnicanalidade e pela alocação do faturamento das vendas assistidas para as vendas digitais. Na visão phygital, que aloca nas lojas as vendas digitais com assistência das vendedoras, o crescimento registrado pelas lojas Vivara no quarto trimestre de 2024 foi 13,9%. O desempenho das lojas Vivara deve-se também à categoria de jóias, que registrou um crescimento consolidado de 18,7% no trimestre.

As lojas Life atingiram uma receita bruta de R$ 184 milhões no mesmo período e R$ 431,8 milhões em todo o ano de 2023, crescimentos de 76,8% e 103,5%, respectivamente. Com o forte aumento da expansão de lojas exclusivas da marca Life nos últimos anos, a participação do canal Life na receita do canal físico cresceu significativamente, representando agora 22%, índice 6,8% maior que no ano anterior.

A expansão de receita é explicada pela abertura de 45 novas lojas exclusivas da marca Life nos últimos 12 meses e pelo crescimento, no trimestre, de 24,7% do Same Store Sales (SSS) de lojas Life acima da média. A força da categoria Life nas vendas da Black Friday, que chegou a representar 46,8% do total de vendas durante os 14 dias de campanha.

“A frequência de compras dos principais canais apresentou uma relevante expansão de 25,4%, quando comparado ao ano anterior, e temos uma base sólida de mais de dois milhões de clientes ativos. A expectativa é que a gente consiga aumentar estas oportunidades juntamente com o fortalecimento da expansão física para reforçarmos nossa posição de liderança no Brasil”, finaliza Lyra.

