Evento do setor de alimentação divulga dados exclusivos do relatório de felicidade global 

Um estudo anual do Grupo Ajinomoto influenciou diretamente a seção “Alimentação” do World Happiness Report, relatório divulgado pela ONU na última quinta-feira (20) que mostrou que o Brasil subiu oito posições no ranking mundial de felicidade.

O capítulo, incluído pela primeira vez no documento, foi inspirado no “Relatório de Bem-estar através da Culinária”, realizado pelo Grupo Ajinomoto desde 2022 com a análise dos hábitos alimentares em 147 países.

A empresa, dona de marcas conhecidas, como SAZÓN, MID e VONO, aproveitou a relação direta entre os estudos para realizar o evento Amino For Life, com divulgação de dados exclusivos, reforço do posicionamento no mercado e lançamento de novo produto.

O brasileiro fica feliz cozinhando e comendo entre os chegados

Os dados do capítulo dedicado à alimentação, revelados durante o evento, informam:

Os brasileiros têm uma frequência média de 4,8 almoços e 4,6 jantares semanais com amigos ou familiares

64% deles sentem prazer em cozinhar.

Pois é. O brasileiro tem uma forte relação com a comida como meio de socialização e lazer. A Ajinomoto aproveitou a presença dos profissionais da saúde e influenciadores convidados para também reforçar suas metas a longo prazo.

Novos pilares baseados em dados sólidos

Os quatro novos direcionamentos estratégicos para a área de Alimentos que foram anunciados no evento e, a partir de 2025, nortearão a jornada da Ajinomoto do Brasil até 2030:

Mudança de estilo de vida Refeições cheias de sorrisos Amadurecimento saudável Diversidade amazônica, com parcerias que promovem a biodiversidade local.

Para Adriana Moucherek, diretora de Marketing Food Service da Ajinomoto do Brasil, os dados reforçam a importância dos novos pilares da companhia.

“Se uma grande parte da população já aprecia cozinhar, nosso papel é oferecer mais praticidade, variedade e novas ideias, potencializando esse prazer e tornando a experiência ainda mais especial”, destaca a executiva.

Talk para lançamento de novo produto

O evento também foi palco para o lançamento do AminoMov, suplemento alimentar para pessoas acima de 40 anos e especialmente importante para mulheres na menopausa.

Como parte da estratégia de lançamento, foi realizado o talk “Caminhos para um futuro de vitalidade e bem-estar”, mediado por Silvia Ruiz, jornalista e colunista da Ageless UOL.

A conversa contou com a participação de:

Aline Wirley , atriz e influenciadora

Andréia Naves , nutricionista e idealizadora do SPORTIA

Renata Teixeira , gerente de P&D Suplementos da Ajinomoto do Brasil .

Ela explorou temas como os desafios das mulheres no amadurecimento, mudança de mentalidade e autoestima, a importância da alimentação e suplementação na busca por qualidade de vida, bem como os benefícios do AminoMov neste processo.

"Estamos sempre em busca de inovação, independentemente do cenário econômico ou social. Por isso, acompanhamos de perto as principais tendências de consumo para desenvolver soluções que realmente façam a diferença na vida das pessoas", afirma Moucherek.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube