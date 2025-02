84% dos brasileiros consideram turismo importante para criar empregos

84% dos brasileiros consideram o turismo importante para a geração de emprego. 43% vão além e o consideram quase essencial. Por coincidência, esse é o mesmo volume de pessoas que também acreditam que o potencial turístico do Brasil é bem aproveitado.

Os dados adquiridos pela Nexus apontam para uma relação receptiva entre a força de trabalho e o setor. “A atividade turística é ainda uma forma de promover desenvolvimento regional e reduzir a desigualdade no país”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.

A pesquisa “Tendências de Turismo Verão 2025 – comportamento da população brasileira”, também descobriu que:

A atração de investimentos aparece em 1° lugar entre os benefícios diretos

Apenas 4% da população descarta o turismo como parte importante do Brasil

Na visão de 43% dos brasileiros, o turismo no país aumentou nos últimos dois anos

Metade ainda enxerga potencial para maior aproveitamento.

E o que fazer com essas informações?

Para o Estado, a pesquisa ainda complementa: 33% dos brasileiros consideram o combate à pobreza e à desigualdade social como foco das políticas públicas mais benéficas para a atividade turística.

Investimento em segurança pública, barateamento dos custos de viagens e infraestrutura, no entanto, não ficam de lado – todos tiveram mais de 10% das respostas, então o interesse está bem dividido.

Com investimento nesses tópicos, o Estado entra na esteira de movimentações do setor turístico que miram na grande porcentagem ainda acredita que o potencial brasileiro não é totalmente aproveitado.

Desde o início de 2023, foram abertos 405.382 postos de trabalho no setor, de acordo com dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A meta é prosseguir com este movimento.

O que mais há para saber sobre o turismo?

O Brasil se tornou o 4° maior mercado doméstico do ramo em 2024,de acordo com dados da IATA (International Air Transport Association) . Houve um avançou 6,6%, contra média global de 5,6%;

Atividades ligadas ao turismo atraíram US$ 360 milhões em investimentos estrangeiros diretos em 2024, uma alta de 40% em relação a 2023. Setor de transportes lidera a atração de investimentos (US$ 157 milhões), seguido por Cultura e Lazer (US$ 139 milhões).

O Brasil chegou ao recorde de turistas estrangeiros em 2024, ultrapassando de 6,7 milhões, 14,6% a mais que em 2023; Argentina lidera, com quase 2 milhões, seguida pelos EUA (697 mil) e pelo Chile (652 mil);

No ano passado, os turistas estrangeiros injetaram US$ 7,3 bilhões na economia brasileira, maior valor nos últimos 15 anos, superando inclusive 2014, quando o país sediou a Copa do Mundo de Futebol.

