Também se estressa na volta das férias? Cinco dicas para não se desesperar

Por Rafael Catolé*

Eu vou admitir que quando eu era um pouco mais novo, quando voltava de férias, ficava tão estressado que o relaxamento das férias ia embora nas primeiras horas e acabava me sentindo muito ansioso, mesmo dias antes das férias terminar.

Obviamente que com o tempo fui ficando mais tranquilo e confiante, a ponto de não me lembrar desse sentimento ruim. Tem um pouco de maturidade nesse processo, mas teve muito treino envolvido para me ajudar a cruzar essa barreira, que para mim era sempre um grande desafio. Acho que é natural a gente querer mostrar nosso valor e ficar agitado para compensar a ausência, mas eu acabei percebendo que existiam alguns gatilhos mentais que não geravam valor nesse processo.

Nesse fim de ano tirei as merecidas férias durante as Festas e quando voltei estava me sentindo tranquilo, com propósito e focado, então comecei a pensar como era difícil antigamente e por isso decidi tentar compartilhar algumas dicas práticas que podem ajudar nesse momento, que para alguns é tão estressante.

Mate a culpa: algumas pessoas sentem algum tipo de sentimento de culpa, antes ou depois das férias. Para ser honesto, eu me sentia culpado por sair de férias, como se estivesse deixando o time na mão. Elimine isso, mentalmente aceite que ao longo de 12 meses, você escolheu 30 dias durante o ano inteiro para estar mais presente com sua família, criando relações mais profundas, aprendendo coisas novas, cuidando da saúde, ou até resolvendo burocracias pessoais necessárias, ou seja, você selecionou 8% do seu ano para ter um tempo só para você. Atualização: tire os primeiros dias para se atualizar, tente pegar impressões das reuniões ou pautas importantes com seu chefe, pares e subordinados. Outro ponto importante é ter calma para ler os milhares de e-mails da caixa. Nesse processo você já fará uma seleção natural do que é relevante. Armadilhas: não caia nas armadilhas de sair fazendo algo tido como urgente nos primeiros dias. Você precisará amolar o machado e ir pegando mais contexto por trás das demandas. Mentalidade: já assuma internamente que você não irá ou conseguirá resolver todas as demandas da sua ausência em três dias, pois isso é impossível e perigoso. Se existe uma grande tarefa imposta pelo seu chefe ou outro stakeholder, negocie o melhor caminho e dê um deepdive nisso, alinhando tempos e movimentos. Organize as prioridades: sei que é óbvio, mas faça uma lista, colocando pesos do mais crítico para o menos crítico. Você inclusive pode usar notas de um a cinco, sendo um menos relevante e cinco supercrítico. Se tem dificuldade de entender o que é crítico, volte ao ponto dois, lá você pegará o que é urgente. Alinhamento: depois de fazer a etapa cinco, alinhe com sua liderança e time o que você elencou como prioridade e bote todos na mesma página. Esse é um exercício de humildade e vai te ajudar a formar sócios mais facilmente, além de te poupar um grande tempo, caso você tenha feito a etapa quatro erroneamente; Pegue leve: nos primeiros sete dias não faça a rotina pesada demais, tente ir equilibrando sua carga de trabalho e respeitando seu corpo. Tente sair no horário, respeite as pausas para o almoço, além de fazer suas micro pausas. Obs: isso vale e funciona para o home office. Alongamento: isso funciona muito. A cada duas horas saia da cadeira e dê uma boa alongada, respirando com calma, deixe o sangue o fluir e sinta-se relaxado; Tecnologia: em muitos casos a tecnologia tem sido vilão, com muitas distrações em forma de entretenimento, contudo ele pode ajudar muito com organização, calendário e relaxamento. Eu, por exemplo, adoro o Trello para tarefas do dia a dia e uso muito o Outlook para me lembrar de demandas ou entregas urgentes, eu literalmente marco no calendário como evento, caso seja crítico.

Não existe fórmula mágica para se manter mais calmo e ter mais controle nesse momento, obviamente que com tempo e experiência você irá melhorar sua eficiência de retorno, todavia acho que algumas dessas práticas podem ajudar a aliviar um pouco essa pressão, que muitas das vezes impomos para nós mesmos.

*Rafael Catolé é general manager internacional da Natural One

