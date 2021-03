Talvez já seja a hora de a Anvisa reconhecer os tempos de guerra e agir de acordo

As notícias vêm e vão, mas uma boa notícia do dia é a Coronavac ser eficiente contra a variante do SARS-CoV-2 surgida em Manaus. São estudos ainda preliminares, e todos sabemos como o meio científico e a imprensa estão coalhados de "estudos preliminares". Mas não custa ter a esperança de que se confirmem. Será excelente se a vacinação com o imunizante de origem chinesa ajudar contra novas cepas.

Outra notícia relevante do dia é a progressiva aceitação da Sputnik V na Europa. Desta vez foi o responsável pelas vacinas na Alemanha a elogiar o imunizante russo do Instituto Gamaleya. Pouco a pouco, as barreiras geopolíticas vão sendo permeabilizadas pela necessidade premente de atender à demanda irrefreável das populações por vacinas.

Aqui no Brasil, parece já termos superado o período de desconfianças sobre a Coronavac. Ou pelo menos já estamos bem perto de superar.

Falta agora dar o passo decisivo. Talvez a Anvisa deva reavaliar seu ritmo e compreender que estamos diante de uma emergência nacional em larga escala. Uma situação de guerra. E situações não convencionais exigem atitudes idem.

* Alon Feuerwerker é analista política da FSB Comunicação

