Sustentabilidade: Cogen lança livro para celebrar 20 anos de atuação

A cogeração de energia tem papel importante na matriz energética do país. Em agosto de 2023, esse setor registrou 20,6 GW de capacidade instalada de cogeração em operação comercial no Brasil, representando 10,7% de matriz elétrica brasileira, equivalente a 195,6 GW no mesmo período ou o equivalente a quase 1,5 a capacidade da maior usina do país, Itaipu.

O setor ganhou impulso no Brasil no início dos anos 2000, com a criação de uma entidade que congrega os diversos atores do setor – a Associação da Indústria de Cogeração de Energia (Cogen). Fundada em 2003, a Cogen celebra 20 anos de existência com o lançamento de um livro que resume as duas décadas de desenvolvimento do setor no Brasil.

O livro, lançado em evento da Cogen no hotel Marriott, traz depoimentos de 30 pessoas que participaram da história da associação ao longo de duas décadas. Um deles é o fundador, Carlos Silvestrin. "Desde o início, a Cogen se estabeleceu como um fórum de profissionais do setor elétrico interessados em alavancar a cogeração de energia, por meio da interlocução de empresas geradoras, distribuidoras, comercializadoras, produtoras de equipamentos e desenvolvedoras de soluções, entre outros atores", diz Silvestrin.

O que é cogeração de energia?

A cogeração consiste na geração de duas utilidades – energia elétrica e energia térmica (calor ou frio), por intermédio de uma fonte: biomassas como cana-de-açúcar e resíduos da produção de celulose e madeira, gás natural e biogás. Já a geração distribuída (GD) é a produção de energia perto dos pontos de consumo, caso da cogeração e da GD solar.

"A eficiência energética proporcionada pela cogeração tem contribuído significativamente para o desenvolvimento sustentável, reduzindo o impacto ambiental e melhorando a competitividade das empresas", declara o presidente do Conselho Diretor da Cogen, Mauricio Garcia.

"As vantagens obtidas pela expansão da cogeração propiciaram sistemas com alta eficiência, confiabilidade e segurança operacional para as suas áreas industriais e, em especial, para o sistema elétrico brasileiro", afirma o presidente executivo da Cogen, Newton Duarte.

O livro contou com o apoio da Mais Energia e da Comgás e traz uma linha do tempo com marcos da história da cogeração e GD – o alcance de 10 GW de cogeração a biomassas (em 2012) e de 3GW pelo gás natural (em 2016), além de conquistas regulatórias. A redação e edição é da jornalista Alessandra Alves.

