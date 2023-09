Moradores do RJ podem quitar contas de luz e água atrasadas em até 21 vezes no crédito

Quem mora no Rio de Janeiro (RJ) e tem conta de luz ou de energia em atraso, terá a chance de quitar as dívidas. A iniciativa faz parte de uma campanha da Flexpag, fintech da Serasa Experian, que busca, nesta etapa, oferecer benefícios para clientes da Light, Enel e BRK.

Chamado “Serasa na Estrada”, o projeto percorre todo o Brasil e chega aos últimos dias de atendimento no Rio de Janeiro: estado mais inadimplente do país, segundo a Flexpag. De acordo com o levantamento da Serasa, realizado em agosto deste ano, mais de 53% da população adulta no estado está inadimplente.

O estudo ainda revela que o percentual está acima do índice de endividamento nacional, que é de 43,88%. “Mesmo com o cenário de inadimplência em significativa crescente, existem alternativas que podem ajudar o consumidor a quitar suas dívidas com a distribuidora por meio de pagamentos mais facilitados, como o parcelamento no cartão de crédito”, comenta Aristeu Chaves Neto, diretor da Flexpag.

Como participar?

As negociações serão feitas de forma presencial no caminhão da Serasa, que estará estacionado no Largo da Carioca, das 9h às 13h neste sábado (30). Os pagamentos dessas contas podem ser realizados em até 21 vezes no cartão de crédito.

Durante o atendimento, a população pode consultar seus débitos de contas de luz e água, verificar sua pontuação de crédito e pagar imediatamente direto no sistema da Flexpag. Em nota, a instituição informa que desde terça-feira, 26, mais de mil consumidores já foram atendidos, seja para negociar uma dívida, ou para outros serviços.