Bússola LIVE – Energia limpa: oportunidades com novas fontes renováveis

Num cenário cada vez mais desafiador de enfrentamento às mudanças climáticas, o Brasil pode se orgulhar de possuir uma matriz energética três vezes mais sustentável que a média global. Mais de 46% da energia produzida no país provêm de fontes renováveis, enquanto o patamar mundial está em pouco mais de 14%. Em relação exclusivamente à matriz elétrica, a proporção se mantém e os números são ainda melhores: quase 83% de energia limpa contra uma média no planeta que não chega a 27%.

Se hoje já ocupamos o terceiro lugar entre os países com maior capacidade instalada de energia renovável, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, especialistas alertam que, diante das condições naturais privilegiadas, ainda estamos muito longe de explorar todo o nosso potencial. E ressaltam a importância de diversificar a matriz brasileira, muito concentrada na fonte hidráulica, que corresponde a 62%. A atual crise hídrica reforça que é preciso investir mais e rápido em alternativas às hidrelétricas, inclusive com menor impacto ambiental.

Entre as fontes de energia limpa que mais crescem no Brasil e podem contribuir para guiar a nação numa trajetória de desenvolvimento mais sustentável estão a eólica, a biomassa e a solar. Atualmente ocupamos a 8a e a 16a posições nos rankings mundiais de energia gerada respectivamente a partir da força dos ventos e dos painéis solares. E, como estamos distantes de aproveitar toda a nossa capacidade, autoridades do setor garantem que o país tem potencial para liderar globalmente esses mercados.

Com a facilitação do acesso a essas novas fontes renováveis por meio da tecnologia e diante dos ganhos econômicos e ambientais que proporcionam, grandes empresas, pequenos negócios e até consumidores residenciais têm ampliado seu interesse por geração alternativa de energia. E o avanço da agenda ESG no mercado fez com que a energia limpa entrasse de vez no radar de investidores em todo o mundo, que estão em busca de ativos com retorno sustentável para a sociedade e o planeta.

Em webinar promovido pela Bússola na próxima quarta-feira, 14 de julho, às 12h, lideranças do mercado vão debater a importância da energia renovável para a economia brasileira e as oportunidades de expansão das novas fontes. Participarão do evento: Eduardo Ferlauto, gerente geral de Sustentabilidade da Lojas Renner; Fábio Carrara, CEO e fundador da Solfácil; Lucas Attademo, gerente de Contas Públicas e Galerias do Assaí Atacadista; e Rodrigo Freire, CEO e cofundador da Holu. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

