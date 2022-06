Startup fatura R$ 1 milhão em 5 meses conectando empresas e talentos

Um levantamento da GeekHunter, divulgado este ano, aponta que a oferta de vagas só na área de tecnologia aumentou mais de 135% em 2021, resultando no aumento de 182% em contratações efetivas. Para 2022, a expectativa é que mais de 15 mil novas vagas sejam abertas. Considerando apenas o setor de inovação, as empresas têm encarado dificuldades para recrutar talentos que estejam de acordo com o perfil técnico esperado e que faça sentido para a cultura corporativa da empresa recrutadora.

Observando esse gap do mercado, as brasileiras Nathalya Nascimento e Aline Gonçalves, que hoje vivem em São Francisco, nos Estados Unidos, fundaram a Anywhere Recruiting, uma TAtech com uma visão 360º de talent acquisition. “Ajudamos as empresas a se conectarem com as melhores pessoas ao redor do mundo e também criamos as soluções mais inovadoras de mercado que direcionam nossos clientes a se conectarem com o nosso maior ativo, os talentos”, afirma Nathalya.

A ideia de fundar a empresa surgiu em 2020, quando o contexto pandêmico obrigou o mercado a olhar para seus colaboradores de uma nova forma e realizar os processos de seleção e recrutamento 100% online. “Percebemos que o mercado de recrutamento não estava evoluindo para uma área estratégica e nem sendo considerado como uma pauta relevante para o desenvolvimento dos negócios. A Anywhere surgiu com o propósito de ser muito mais do que uma empresa que fecha vagas; o nosso objetivo é capacitar as companhias e times a recrutarem melhor”, diz Aline.

As operações começaram no início de dezembro de 2021 e, depois de 5 meses de trabalho, já são mais de 10 clientes na carteira, com faturamento de R$ 1 milhão. Entre os clientes atuais estão empresas representativas da área de tecnologia como a Movile, a Sympla, a Neon, a Cora e a Bava, além do Grupo Boticário, no setor de beleza. No entanto, para as brasileiras, ter impactado mais de mil pessoas durante esses primeiros meses é o que mais motiva o desenvolvimento da Anywhere. “Oferecemos produtos que estão alinhados às demandas das empresas de diversos portes para garantir a satisfação tanto dos nossos clientes quanto dos talentos contratados. Isso só ocorre quando conseguimos o feat perfeito entre as expectativas dos candidatos e das empresas”, diz Nathalya.

Diversidade também é um dos pilares da empresa, que vê em 2022 a chance de dobrar de tamanho em número de clientes e triplicar seu faturamento. “Todos os projetos que trabalhamos já nascem com o olhar para diversidade e inclusão. É fato que uma boa contratação economiza não só recursos financeiros, mas também melhora o desempenho dos colaboradores e a curva de aprendizado, além de aumentar a possibilidade de permanência de um novo talento dentro da empresa”, declara Aline.

