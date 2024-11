Ex-Secretária de Desenvolvimento Econômico é indicada como liderança para a COP 30 em Belém

Representantes globais da sociedade civil e do setor privado, incluindo empresários e acadêmicos brasileiros, indicaram a Ex-Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen da Silva, para a posição de High-Level Champion for Climate Change da COP30.

Segundo a carta, assinada por nomes como Paul Polman e Luciana Ribeiro e endereçada ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “esta candidatura proativa e voluntária baseia-se em agendas prioritárias, estratégicas e de implementação que do nosso ponto de vista são urgentes e essenciais para a Presidência do Brasil na COP30”.

O que é e o que faz o High-Level Champion for Climate Change?

É um cargo de liderança para atração de investimentos. Um cargo voluntário, com equipes globais e agendas específicas. O Champion coordena participação de agentes não-estatais como empresas, representantes políticos e enviados da sociedade.

No caso da COP 30, a agenda será voltada para ação climática, produção energética e agroalimentar.

Há 80 Champions espalhados pelo mundo. A cada COP, mais um Champion é escolhido. A Champion de Dubai foi a princesa Hazan. A do Alzerbaijão, Niguire.

Quem decide quem será o Champion da conferência em Belém, em novembro de 2025, é o Presidente da República.

Quem é Patricia?

Patricia Ellen da Silva nasceu no Campo Limpo, filha de retirantes nordestinos e mineiros, foi Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e é reconhecida por sua capacidade de planejamento estratégico e gestão de crises.

Essas habilidades se consolidaram com seu trabalho exemplar durante a pandemia sempre buscando a união de setores e atores em prol de um modelo de desenvolvimento inclusivo, inovador e sustentável.

Patricia também representa um chamado de gênero e geracional para que novas lideranças ocupem espaços de decisão fazendo a ponte entre o Brasil e o mundo em um momento tão crítico para a humanidade.

Atualmente ela é Presidente Systemiq LatAm , sócia-fundadora da Aya Earth Partners e do Instituto Aya.

Quem assina a carta que a indica?

A carta assinada por representantes da sociedade civil incluindo empresários, ambientalistas, acadêmicos e cientistas pede que Patricia Ellen da Silva lidere um time com atores não-estatais globais – setor privado e sociedade civil –, lideranças multilaterais, além de gestores de cidades e estados, no apoio às partes para acelerar o cumprimento das metas do Acordo de Paris.

O grupo de assinantes ainda se coloca à disposição para atuar voluntariamente e mobilizar recursos técnicos e financeiros para o time global de COP Champions que se responsabiliza pela agenda de ação das COPs.

Dentre os nomes que assinam a carta estão:

Paul Polman

Luciana Ribeiro

Paula Kovarsky

Professor Carlos Nobre

Ana Fontes

Ticiana Rolim Queiroz

Marcelo Claure

Cacica Valdelice Tupinambá

André Clark.

"O COP Champion é um cargo técnico e não político, por isso exige uma liderança com capacidade de mobilizar os atores e os recursos necessários para executar efetivamente a agenda de ação da COP, especificamente da COP30”, diz Carlos Nobre, cientista e especialista em clima.

“Patricia coordena a força-tarefa voluntária que apoia o Plano de Transformação Ecológica do Brasil e também tem se engajado ativamente em programas para conectar a Transição Energética à Neoindustrialização das economias em desenvolvimento”, diz Luciana Ribeiro, CEO e fundadora da EB Capital.

