Startup de seguros cresce 200% em 2021 e busca oferecer seguro automóvel

A Ezze Seguros está investindo em tecnologia, expansão física e diversificação de produtos para aumentar sua participação no mercado, que só no primeiro semestre deste ano cresceu 15,4% em prêmios emitidos na comparação com o mesmo período de 2020. A insurtech sediada em São Paulo anunciou que tem como previsão chegar ao faturamento de R$ 420 milhões ainda em 2021, o que representa um crescimento de 200% em relação ao ano anterior. Para isso, a empresa pretende entrar no segmento de seguro automóvel.

Ao longo dos primeiros dois anos, a Ezze investiu R$ 15 milhões em tecnologia para possibilitar a cotação e emissão de apólices online para diminuir a burocracia no processo de contratação de seguros. Com isso, disponibilizou nove produtos em seu portal, com acesso pelo site, entre eles Responsabilidade Civil Profissional, Garantias Tradicionais, Seguro de Vida para Pequenas e Médias Empresas e Seguro Agrícola. De acordo com a empresa, as apólices emitidas por meio digital representaram 65% do total e superaram R$ 4 milhões em prêmios no mês de setembro.

Enquanto muitas empresas seguraram, por conta da pandemia, a ampliação física, a empresa inaugurou novos escritórios. Com investimento de cerca de R$ 5 milhões, foram abertas unidades nas cidades de Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador em 2021 e iniciado o atendimento remoto para o interior de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e regiões Centro-Oeste e Nordeste.

“Nossa estratégia é multicanal para oferecer o tipo de atendimento que o cliente deseja. Ao mesmo tempo em que ser digital é um grande diferencial por trazer a desburocratização e agilidade ao processo de cotação e emissão de apólices, investir em novas unidades significa levar nossa marca para outras regiões. Isso ajuda no estabelecimento de uma relação de confiança com clientes, corretores e parceiros. Seguro é confiança e uma empresa relativamente nova como a nossa ainda precisa se apresentar a determinados públicos no formato olho no olho”, declara Richard Vinhosa, sócio e CEO da Ezze.

Produtos

Do início das operações até agora, a seguradora fez crescer de 20 para 69 o número de produtos cadastrados na Susep (Superintendência de Seguros Privados) e oferecidos aos clientes. Para 2022, a meta é entrar no mercado de seguro de automóveis, que representa 30% do mercado, foi responsável pela emissão de R$ 24,5 bilhões em prêmios e tem como principais players Porto Seguro, Allianz, Bradesco e Tokio Marine. Antes disso, no primeiro trimestre, a insurtech deve oferecer aos seus clientes o Previdência Vida Resgatável — que conta com as mesmas coberturas de um seguro de vida e ainda permite a recuperação de parte do valor pago no seguro.

O Seguro Garantia, carro chefe da seguradora no início da operação, passou a dividir espaço, em 2021, com outras linhas como o Seguro Transportes, Vida, Massificados, Bancassurance e de Agronegócios que ganharam relevância e maior participação nos negócios feitos pela empresa.

“Estamos em fase de consolidação de massificados e acreditamos muito no Seguro de Vida, que sofreu um revés na pandemia, mas neste novo período será um produto com relação financeira saudável para clientes e seguradoras”, afirma Ivo Machado, vice-presidente Comercial e de Marketing da Ezze.