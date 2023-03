Sportstech quadruplica faturamento e distribui milhões em prêmios

“Queremos ser a segunda tela do apaixonado por esportes”, afirma Mateus Dantas, CEO do Rei do Pitaco, sportstech líder em entretenimento esportivo e que no último ano quadruplicou o seu faturamento e atingiu a marca de 14 milhões de downloads. Agora, para 2023, a empresa projeta seguir com mais investimentos em tecnologia, estruturação de time e principalmente, em experiência.

“Avançamos muito na nossa oferta de fantasy game diário. 2022 foi um ano de consolidação da marca. Com isso, ganhamos autoridade e alcance, com o lançamento de diversas ligas, prêmios milionários e muitas novidades. Também investimos no nosso time de colaboradores e em ações de marketing com a chegada do Endrick como embaixador. Tudo isso, olhando para atuação ainda maior no mercado e uma experiência mais completa para o usuário”, diz Dantas.

Se o ano passado foi um período de avanço no mercado brasileiro, a projeção para este ano é de um crescimento ainda maior com metas de triplicar sua base de usuários e o faturamento em 4 vezes. “Queremos trazer ainda mais inovação e novos produtos para dentro da nossa plataforma. O nosso lançamento mais recente é a Liga Segundo Tempo, modalidade em que será contabilizada apenas a pontuação da segunda etapa, ou seja, os pontos que os jogadores fizeram no primeiro tempo, não serão válidos. Pensamos nesta estratégia porque queremos que todos participem do nosso fantasy game, somos democráticos e o entretenimento esportivo é o pilar do Rei do Pitaco”, afirma o CEO.

Inovação, prêmios milionários e experiência do usuário

No mercado desde 2019, a Sportstech possui cerca de 14 milhões de downloads. Até o momento já distribuiu R$150 milhões em premiações para mais de 450 mil ganhadores. Somente no ano passado, a plataforma promoveu mais de 100 mil ligas em 35 campeonatos nacionais e internacionais.Para a startup que recebeu mais de R$200 milhões em rodadas de investimento, 2022 trouxe uma série de novidades ao longo do ano.

Entre os destaques, o anúncio do jovem atleta Endrick como embaixador da marca e o patrocínio no canal do influenciador Casimiro para a transmissão exclusiva das partidas do Athletico Paranaense como mandante no Brasileirão. Só nesse torneio, mais de R$ 46 milhões em prêmios foram distribuídos e cerca de 7 milhões de escalações.

Além disso, Rei do Pitaco foi o primeiro fantasy game a ter ligas focadas no futebol feminino. Para a Copa do Mundo, a marca lançou ligas com prêmios distribuídos para os melhores pontuadores de R$80,00 (Liga Econômica) até R$1 milhão (Liga Seleção do Milhão). Ao todo foram mais de R$ 16 milhões em prêmios entre as ligas diárias e jogos únicos.

“Vamos continuar realizando ligas femininas e aperfeiçoando a plataforma, incluindo também novos esportes. Somos a Sportstech referência em entretenimento esportivo no Brasil e temos base de usuários, inovação, investimento e produtos que comprovam este feito”, declara Mateus Dantas, CEO do Rei do Pitaco.

