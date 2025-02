Semana de 4 dias no Brasil: resultados apontam para aumento de produtividade  

Por Giovanni Anderlini, Victor Campana e Vinícius Rissatto

Nos últimos anos, a busca por jornadas de trabalho mais equilibradas e saudáveis tem ganhado destaque no cenário corporativo mundial. A pandemia da COVID-19 reforçou a necessidade de repensar os formatos tradicionais de trabalho, impulsionando a adoção de modelos inovadores como a semana de quatro dias.

Em 2023, escrevemos um artigo destacando as potenciais influências da jornada de quatro dias nas empresas, baseando-se em um programa piloto conduzido no Reino Unido. Este estudo, organizado pela Universidade de Boston em parceria com a Universidade de Cambridge e a Organização Autonomy, revelou melhorias significativas na qualidade de vida, na produtividade dos colaboradores, bem como na queda de afastamentos, sem comprometer a receita das empresas envolvidas.

No Brasil, um programa semelhante foi implementado em 2024, liderado pela 4 Day Week Brazil em parceria com diversas organizações e a Fundação Getúlio Vargas (FGV-Eaesp).

Este teste envolveu 21 empresas, das quais 19 completaram a implementação, abrangendo um total de 290 colaboradores. A metodologia adotada foi o modelo 100-80-100™, que garante 100% do salário, 80% da carga horária e 100% da produtividade.

Os resultados obtidos no Brasil são bastante encorajadores e reforçam as expectativas sobre os impactos positivos desse modelo.

Resultados do Programa de 4 dias no Brasil

Produtividade e Engajamento: A produtividade aumentou para 71,5% dos participantes.

O engajamento cresceu para 60,3%. Bem-estar: Houve uma redução de 72,8% na exaustão frequente .

A insônia reduziu em 49,6%, e a ansiedade semanal diminuiu em 30,5%.

A média de horas de sono dos participantes aumentou de 6,7 para 7,0 horas por noite. Saúde: 77% dos colaboradores avaliaram sua saúde mental como boa a excelente.

67% relataram melhorias na saúde física. Trabalho e Cultura Organizacional: 82,2% dos colaboradores perceberam melhorias na cultura da empresa.

80,7% notaram aumento na criatividade e inovação dentro das equipes. Impacto Social: 79,1% relataram melhor colaboração com colegas.

71,3% sentiram mais energia para se dedicar à família e amigos.

Comparando esses resultados com as expectativas iniciais, percebemos que a implementação da semana de quatro dias no Brasil superou as previsões em várias áreas. Em 2023, esperávamos melhorias na produtividade e bem-estar dos colaboradores, similar aos resultados observados no Reino Unido. De fato, os dados brasileiros a partir do projeto piloto de 2024 não apenas confirmaram essas melhorias, mas também demonstraram avanços substanciais na saúde mental e na cultura organizacional.

Neste sentido, a jornada de quatro dias, além de ser uma alternativa menos desgastante, mostrou-se eficaz em proporcionar benefícios financeiros e de rendimento para os empregadores.

A continuidade e expansão deste piloto da semana de quatro dias no Brasil, prevista para 2025, promete fortalecer ainda mais a compreensão sobre os impactos positivos dessa prática em diversos contextos organizacionais.

*Giovanni Anderlini Rodrigues da Cunha é advogado Sênior e Líder do time trabalhista consultivo do escritório Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados.

*Victor Matheus Campana é advogado Júnior do time trabalhista consultivo do escritório Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados.

*Vinícius Moraes de Oliveira Rissatto é trainee do time trabalhista consultivo do escritório Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados.

