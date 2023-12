Procurando o próximo passo na carreira? Confira 15 empresas que somam mais de 3 mil vagas abertas

15 empresas anunciam vagas abertas para posições remotas, efetivas, de estágios e programas de trainee, totalizando 3.320 oportunidades em todo país. Confira:

Alcoa Brasil

A Alcoa, líder na produção de alumínio no país, anuncia 36 vagas distribuídas em suas plantas em São Luís (MA), Poços de Caldas (MG) e Juruti (PA), além do escritório em São Paulo (SP). A empresa valoriza a diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, por isso prioriza a contratação de mulheres, pessoas pretas e pardas, com deficiência e profissionais LGBTQIAP+, além de talentos nas regiões onde atua. Todas as posições não possuem limite de idade, inclusive para estágios e trainees. O objetivo é construir um ambiente cada vez mais plural e acolhedor, baseado em confiança e troca de experiências entre diferentes perfis.

Considerada a empresa mais inclusiva do setor de mineração pelo Instituto Ethos, a Alcoa foi certificada pelo terceiro ano consecutivo como Great Place to Work (GPTW) e também é Top Employer Brasil 2023, o que reforça suas práticas de excelência em gestão de pessoas.

Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a empresa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Para se candidatar às posições, basta acessar a página de vagas no LinkedIn.

Brinox

A Brinox, uma das principais fabricantes de utilidades domésticas do Brasil, está com 34 vagas abertas para cidades do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e São Paulo. A missão da empresa é oferecer soluções inteligentes e contemporâneas para o dia a dia das pessoas, permitindo que elas vivam de acordo com seu próprio estilo, sem imposições. Dentre as oportunidades, estão vagas de estágio, auxiliar, assistente, técnicos, vendedores, design gráfico, coordenação de marketing, entre outras. Com modelo de trabalho presencial, também estão abertas vagas para pessoas com deficiência (PCD), acreditando que um time diverso enriquece a visão de mundo e visando contratar talentos em igualdade de oportunidades. Para mais detalhes das posições e realizar sua candidatura, acesse o portal da Gupy ou o Linkedin do Grupo Brinox.

Celcoin

A Celcoin, infratech financeira, está com 24 vagas abertas para São Paulo (Barueri), sendo algumas em modelo híbrido. Há cinco oportunidades para heads de área, e outras para designer gráfico sênior; desenvolvedor sênior; analista de prevenção à fraude API pleno; Redator Publicitário Jr, além de duas vagas destinadas a estágio (jurídico e de produtos). Os interessados devem se cadastrar aqui: https://celcoin.gupy.io/

Claranet Brasil

A Claranet Brasil, multinacional líder em soluções de cibersegurança e cloud computing, anuncia a abertura de 38 vagas distribuídas entre seus escritórios em Barueri (31 vagas) e Campinas (7 vagas). As posições abrangem variadas áreas de atuação no Grupo Claranet, dentro e fora da tecnologia da informação. Em Barueri, sede da empresa, destacam-se vagas como Analista de Segurança Sênior. e Administrador(a) de Banco de Dados SQL Pleno. Já em Campinas, as posições em destaque incluem vagas na ADTsys, mais recente aquisição do Grupo Claranet, para Analista de Cloud Júnior e Analista de Cloud Sênior GCP (SRE). Não há prazo determinado para inscrições, e interessados podem se candidatar pelos links https://claranet.gupy.io/ e https://adtsys.vagas.solides.com.br/. A Claranet Brasil enfatiza seu compromisso com a diversidade, incluindo oportunidades para profissionais experientes, jovens talentos, universitários e PCDs.

Construtora Tenda

A Construtora Tenda, uma das principais construtoras e incorporadoras com foco em habitação popular no Brasil, e seu braço de construção off-site Alea estão com quase 100 oportunidades de emprego para pessoas de diversos níveis e áreas de atuação, tanto em obras quanto na área corporativa da companhia, incluindo oportunidades das áreas de auditoria e compliance, finanças, facilities, gente e gestão, logística, desenvolvimento de produto e projeto, gestão de obras, inteligência de mercado, marketing, prospecção, TI, suprimentos, entre outros setores. As oportunidades são todas CLT, e há vagas nos estados de GO, PE, RJ, SP, e nas cidades de Jaguariúna e Atibaia, interior de São Paulo. Interessados devem se candidatar no site de Gupy da Tenda e Alea.

Enauta

A Enauta, uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção do Brasil, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2024. Ao todo, são 11 vagas e os interessados terão até o dia 15 de dezembro para se candidatar às vagas disponíveis para trabalhar no Rio de Janeiro. Podem se inscrever estudantes com previsão de formatura a partir de 2025, dos cursos de engenharia de petróleo, naval e oceânica, produção, química, mecânica, civil e elétrica, além de administração, economia, ciências contábeis, comunicação social e design. Os selecionados receberão uma remuneração compatível com o mercado mais benefícios. Para se inscrever é preciso enviar o currículo para rh@enauta.com.br, com o assunto “Programa de Estágio 2024”.

FlyBy

A FlyBy Viagens, ecossistema completo de viagens, está com 8 vagas para São Paulo. Há oportunidades para consultores de vendas para passagens aéreas, especialistas comerciais em hotéis, e consultores de vendas corporativas. Os interessados devem enviar o currículo para: rh@viagensflyby.com.

GRAN

A edtech Gran está com vagas em diferentes áreas nas modalidades presencial, em Brasília, e remota. Há vagas para atuar na ouvidoria (nível médio), revisão e transcrição (nível superior), e para coordenação da área comercial (nível superior), operador de estúdio e videomaker. Considerada uma das companhias mais inovadoras da América Latina, o Gran também foi eleito como uma das Melhores Empresas para se Trabalhar no país em ranking do Great Place to Work (GPTW). Todas as oportunidades estão disponíveis em: https://vemsergran.gupy.io/.

Grupo Pereira

O Grupo Pereira, sétimo maior grupo supermercadista do país, anuncia a abertura de mais de 2.300 vagas de emprego em diversas áreas e cargos, estendendo-se tanto aos escritórios quanto às mais de 100 unidades da empresa espalhadas pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal. Somente em Cuiabá e Várzea Grande (MT) são 560 vagas disponíveis. Os interessados podem se candidatar indo presencialmente a uma das lojas Fort Atacadista ou Supermercado Comper, ou então pelo site https://grupopereira.pandape.infojobs.com.br/. As vagas também são voltadas para primeiros empregos, profissionais com mais de 50 anos, pessoas com deficiência (PCDs), refugiados e indígenas.

Grupo Zelo

O Grupo Zelo, maior empresa de serviços funerários do país, está com 233 vagas disponíveis para cargos diversos e oportunidades para pessoas com deficiência (PcD). As vagas contemplam desde estudantes até cargos de gerência para atuação em suas unidades, espalhadas por 14 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Entre os destaques estão as vagas de supervisor de vendas, vendedor externo, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, agente funerário, sepultador, entre outras. As contratações seguem o regime CLT e entre os benefícios oferecidos estão vale transporte, vale alimentação/refeição, seguro de vida e acesso à rede de descontos da empresa (Du). Os interessados podem obter mais detalhes sobre as regiões e vagas disponíveis pelo site: https://grupozelo.pandape.infojobs.com.br/.

Inspira Rede de Educadores

Uma das maiores redes de escolas de educação básica privada no país, a Inspira Rede de Educadores está com cinco vagas abertas para a holding, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades abertas são para Analista de Tesouraria Jr.; Analista Fiscal Pleno; Analista Jurídico - Regulatório; Analista Jurídico - Contratos; e Analista de ESG Pleno.

Além dessa oportunidades, a Inspira está com cadastro reserva aberto para as mais de 100 unidades do grupo, localizadas no Distrito Federal e nas capitais do Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo , Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A rede tem interesse em educadores e profissionais para o backoffice, sendo que professores com domínio em língua inglesa e com certificação de treinamento para atuação com os programas do International Baccalaureate serão valorizados. Os interessados podem registrar o currículo por meio do site www.redeinspiraeducadores.com.br.

International Meal Company

A International Meal Company (IMC), uma das maiores empresas de serviços de alimentação do Brasil, está com 319 oportunidades de emprego em diversas áreas, como escritório, operações, logística, RH, manutenção e cozinha. Entre essas vagas, 80 posições se destinam ao programa Jovem Aprendiz exclusivo para pessoas com deficiência. A companhia é responsável por operar marcas como KFC, Pizza Hut, Frango Assado, Viena, Batata Inglesa, Brunella, entre outras. As vagas estão disponíveis para várias cidades do país. Para saber mais detalhes e se candidatar, basta acessar: https://imc.gupy.io/.

M&P Group

O M&P Group - uma das principais holdings de comunicação e inovação do país - está com 13 vagas abertas em suas startups, para atuação em diversas localidades do Brasil, no modelo híbrido e remoto. As oportunidades são para Motion Designer, Analista de Dados Pleno, Customer Success Analyst, Desenvolvedor (a) Flutter Sênior, Desenvolvedor(a) PSP Pleno, Desenvolvedor(a) Phyton + Node.js Pleno, Desenvolvedor(a) React.js Sênior e DevOps Pleno. Além de estágios em Social Media, Direito, Contábil e Fiscal. Os interessados podem se cadastrar nos links: https://oincfilmes.gupy.io/, https://1bigmedia.gupy.io/ , https://emotionstudios.gupy.io/ , https://nscreen.gupy.io/ e https://trakto.gupy.io/ .

Viveo

A Viveo, ecossistema de saúde que reúne empresas especialistas que atuam desde a fabricação de produtos e distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de estoque e serviços para seus clientes e consumidores finais, inicia o mês de dezembro com 147 vagas abertas para diversas cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Goiás e Tocantins. As oportunidades vão desde assistentes, auxiliares e ajudantes a líder de Operação Logística e estão abertas para todos os perfis de profissionais, inclusive pessoas com deficiência (PCD).

Para se candidatar é necessário residir na cidade de atuação da vaga ou nas proximidades. Detalhes das posições estão disponíveis nos seguintes links: Portal RH Viveo, Gupy e LinkedIn.

Voke

A Voke, líder nacional em locação de Hardware pelo modelo As a Service (HaaS), está com 55 vagas abertas em diversas localidades. Há oportunidades para analista tributário sênior; especialista em faturamento; supervisor de treinamento; técnico de TI pleno, além de três vagas destinadas a estágio (compras e faturamento). As inscrições podem ser feitas no site https://voke.gupy.io/

