145 voos por semana: primeiro ano da Revo no Brasil marca a expansão das viagens aéreas de luxo

Há um ano a Revo iniciava a sua operação no Brasil com uma proposta ousada para a mobilidade urbana: oferecer viagens aéreas de luxo a bordo de modernos helicópteros bimotores.

Combinando comodidade e eficiência, o serviço funciona como uma solução para driblar o trânsito na cidade por meio da compra de um assento ou vários em voos de helicóptero, sem a necessidade de fretar a aeronave inteira.

Focada em um primeiro momento na capital paulista, a plataforma, de propriedade do grupo multinacional português Omni Helicopter International (OHI), começou disponibilizando apenas duas rotas ida e volta: de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e de São Paulo à Fazenda Boa Vista. Além dos voos, a jornada completa inclui a organização da chegada ou saída dos passageiros do heliponto, por carros executivos, e o despacho de bagagens maiores, por vias terrestres.

“Somos uma startup ágil, que usa a tecnologia e os dados na sua tomada de decisões para constante evolução. Ao mesmo tempo, fazer parte de um grande grupo nos traz a solidez e a segurança necessárias para desbravar o mercado de mobilidade urbana aérea em São Paulo”, afirma João Welsh, CEO da Revo. “Trouxemos uma proposta inovadora para o mercado e temos visto uma demanda crescente pelos nossos serviços.”

A proposta deu certo. Em poucos meses de atuação, a Revo acrescentou dois novos trajetos ao seu portfólio, incluindo ida e volta entre Alphaville-São Paulo e Alphaville-Guarulhos. A empresa também passou a oferecer rotas sazonais de verão para o litoral paulista, nas praias de Ilhabela e Juquehy-Baleia, além de voos sob demanda para destinos como Angra dos Reis e Laranjeiras, ambos no Rio de Janeiro.

De acordo com a companhia, neste primeiro ano sua agenda semanal passou de 85 para 145 voos ofertados diretamente. Ao todo foram cerca de 450 voos realizados, atendendo a mais de 4 mil passageiros.

Experiência premium e segura

Os voos da Revo são todos operados pela Omni Táxi Aéreo, líder do segmento de transporte aéreo offshore na América Latina. Em sua frota de helicópteros disponíveis para as rotas em São Paulo, a empresa conta com dois modelos bimotores fabricados pela Airbus: um H135 com cinco lugares e um Airbus H155 com oito lugares.

Cada viagem é feita sempre por dois pilotos certificados a bordo do helicóptero. Segundo a Revo, há um compromisso especial da empresa em oferecer um serviço de transporte aéreo não apenas eficiente, mas seguro e confiável, atendendo às normas do setor e priorizando a segurança de passageiros e tripulações.

Para garantir a experiência premium prometida, a plataforma usa inteligência artificial a fim de traçar rotas e encontrar os melhores horários de voo para cada passageiro.

Ainda que seja uma opção de mobilidade primeira classe para um público de alta renda, o modelo de aeronave compartilhada acaba sendo uma opção com melhor custo-benefício para os clientes. Em geral, a locação de um helicóptero pelas companhias de táxi aéreo, para o trajeto São Paulo-Guarulhos, custa em torno de R$ 37 mil em modelos bimotores. Já o assento unitário proposto pela Revo pode ser fechado a partir de R$ 2,5 mil.

Os assentos avulsos são disponibilizados em agendas semanais com horários pré-estabelecidos, cuja programação pode ser consultada no site da Revo , pelo aplicativo Revo – Aerial Mobility, (disponível na Apple Store e no Google Play) ou pelo Concierge, que atende por e-mail concierge@flyrevo.com, telefone ou WhatsApp (+55 11 97534-0962). Há também a possibilidade de o cliente reservar múltiplos assentos ou até mesmo a cabine completa.

Mobilidade do futuro

Com o bom primeiro ano de atuação no Brasil, a expectativa da Revo é continuar a expansão dos serviços de acordo com a demanda. Além de novos trajetos, a empresa também mira em alternativas estratégicas para o futuro, caso dos eVTOLs.

De acordo com a Revo, a proposta de “carros voadores elétricos” está alinhada aos seus objetivos de descarbonização do transporte. Atualmente, a empresa mantém uma parceria com a Eve, braço de inovação da Embraer responsável pelo desenvolvimento de carros voadores.

“Estamos comprometidos em criar uma plataforma para um futuro neutro em carbono, quando os veículos tornarão o voo mais verde, mais acessível e localmente sustentável”, escreve a empresa em seu site.