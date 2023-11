Juntas, MOVAG e XCMG ganham vantagem competitiva no mercado de mineração 

Em ação estratégica, que busca desenvolver soluções competitivas para os seus clientes, a prestadora de serviços para mineração, MOVAG, juntou forças com a terceira maior fabricante de equipamentos do mundo, a XCMG.

O acordo, assinado no final de agosto, estabelece uma série de ações estratégicas e táticas de colaboração para fortalecer a competitividade, performance e capacidade de mobilização em operações que demandem equipamentos de grande porte. Ele também visa o desenvolvimento em conjunto de soluções para descarbonização e transição energética no setor.

“Estamos otimistas com esta aproximação estratégica com a XCMG, que representa um marco significativo em nossa busca por excelência na indústria de mineração”, comenta João Martins, CEO do Grupo Andrade Gutierrez, do qual a MOVAG faz parte. Do ponto de vista estratégico, a parceria funciona como uma alavanca de crescimento para ambas as empresas.

A cerimônia de assinatura do acordo foi realizada no escritório da Holding do Grupo Andrade Gutierrez, em São Paulo. Diversas lideranças das empresas estiveram presentes no evento, com destaque para a participação do Chairman da XCMG, Mr. Yang Dognsheng e João Martins.

Vantagens estratégicas para ambas as empresas

O acordo estabelece condições que vão garantir maior agilidade na mobilização e prontidão dos equipamentos. O fornecimento inicial será através de caminhões fora de estrada XDE130, de 130 toneladas, e escavadeiras XE2000, de 200 toneladas, com previsão de chegada para o primeiro semestre de 2024.

“A parceria na área de equipamentos de grande porte vai impactar positivamente os nossos resultados, melhorando nossa capacidade de oferecer soluções de alta performance e competitividade aos nossos clientes através da MOVAG, nossa empresa especializada no segmento de operação de mina”, afirma João Martins.

Faz parte da estratégia da XCMG reforçar sua atuação no mercado de mineração com portfólio de produtos, com escavadeiras de até 700 toneladas e caminhões fora de estrada de até 400 toneladas, visando alcançar a liderança global no fornecimento de máquinas e equipamentos. “Estamos ampliando a nossa atuação com fornecimento de equipamentos de maior porte para a MOVAG e acreditamos que essa parceria vai colaborar para atingirmos nossos objetivos no mercado brasileiro”, destaca Mr. Yang, Chairman do grupo XCMG.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Serão recicladas 6 toneladas de latinhas de alumínio coletadas no GP de São Paulo

Rio Oil & Gas vira ROG.e e foca em abraçar novas energias

ESG na seleção de parceiros jurídicos