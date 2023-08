Dia do Estagiário: Quase 50 mil vagas foram ofertadas só nos últimos dois anos e meio

O Dia do Estagiário é comemorado no dia 18 de agosto. A data foi instituída a partir da edição do decreto n° 87.497, que regulamenta os direitos e deveres da profissão, e ganhou reconhecimento com o passar dos anos, a medida que os profissionais passaram a ganhar, cada vez mais, espaço no ambiente de trabalho moderno. A presença dos estagiários se tornou indispensável nas empresas, trazendo novas perspectivas para os negócios e fomentando o desenvolvimento de novas ideias.

Cresce o número de oportunidades

Uma pesquisa exclusiva realizada pelo Vagas For Business, ATS da Vagas, mesma empresa do portal de carreiras Vagas.com, demonstra a força desses profissionais no mercado de trabalho nacional. Nos últimos dois anos e meio, foram registrados na plataforma 22.666 anúncios de vagas em programas de estágios para cerca de 48.831 posições, destacando o crescente interesse das empresas em atrair jovens talentos. Para esclarecer, uma empresa pode abrir um anúncio de vagas com mais de uma posição. Assim, embora tenham ofertado pouco mais de 22 mil anúncios no período analisado, a quantidade total de vagas foi de pouco mais de 48 mil.

Em 2021, foram anunciadas 8.882 mil oportunidades durante todo o ano para ocuparem 20.260 posições. Já em 2022, foram 9.318 para 18.862 posições e, no primeiro semestre deste ano, foram 4.466 anúncios para suprir 9.709 posições.

Luciana Calegari, Especialista em R&S da Vagas, avalia o impacto desses profissionais no mercado. "Os estagiários se tornaram, inegavelmente, agentes de transformação nas empresas. Frente a um cenário acirrado pela alta competitividade e em que as empresas precisam investir fortemente em inovação, esses profissionais têm uma contribuição importante no desenvolvimento de novas formas de execução de processos e resolução de problemas rotineiros", afirma.

Os segmentos que mais contrataram foram: consultoria de recrutamento e seleção (3.346), indústria metalúrgica e siderúrgica (1.617), indústria alimentícia (1.259), indústria farmacêutica (1.082) e construção civil (1.035).

Já entre os estados com maior número de oportunidades de estágio, São Paulo lidera com 10.892 das oportunidades em todo o período pesquisado, de 2021 a 2023 (contra 1.905 em 2023), seguido por Minas Gerais com 3.261 (contra 667 em 2023) e Rio de Janeiro com 3. 251 (contra 600 em 2023).

Presença no mercado de trabalho

A D4Sign, startup de assinatura eletrônica, apresenta outro exemplo claro da força desses profissionais no mercado de trabalho. Com um time de 64 colaboradores, atualmente pouco mais de 12% é formado por estagiários.

"Sabemos bem o quão importantes esses profissionais são no dia a dia das equipes para auxiliar na execução de processos mais simples ou burocráticos, mas não só isso. Com os recursos e instrumentos corretos, eles podem desenvolver mais rapidamente habilidades de hard e soft skills, tornando-se profissionais de excelência", afirma Gabriela Marinho, Coordenadora de RH e administrativo da D4Sign.

Bárbara Ramos, Supervisora Comercial da D4Sign, é um dos exemplos que conseguiu chegar à liderança. Ela começou em 2020 e um ano depois foi efetivada. Com dois anos no cargo, foi promovida a uma função de liderança. ''Aproveite o momento de estágio não apenas para aprender atividades específicas do cargo, mas também, utilizar essa oportunidade para desenvolver habilidades como agilidade, proatividade, empatia, pensamento crítico e inteligência emocional é muito importante e podem ajudar na sua efetivação ", aconselha Bárbara.

Programas de estágio estão cada vez mais populares

Desde 2022, a Math Group, consultoria de marketing e tecnologia, organiza o programa de estágio. O planejamento é para que se tenha ao menos uma edição do programa por ano. Portanto, a partir do segundo trimestre de 2024 haverá uma nova edição. No ano passado, três estagiários foram contratados e, em 2023, eles sentiram a necessidade de promover um programa de estágio voltado para mulheres na tecnologia.

“Conscientes da predominância masculina nesse mercado, nossa intenção é oferecer um programa de estágio que vá além, transformando-se em uma oportunidade de inserção e extensão de aprendizado para essas profissionais em formação”, explica Marília Ribeiro, People and Culture Lead na MATH. Após o programa, três mulheres serão contratadas.

Aprimoramento e carreira

Já a Sinqia, empresa líder no segmento de tecnologia para o setor financeiro, implementou um projeto "Be The Next", destinado a estagiários em busca de aprimoramento. Até então, a empresa tradicionalmente admitia estagiários sem um programa definido. No entanto, a iniciativa, que já está na sua segunda edição, introduz uma trilha de desenvolvimento e acompanhamento estruturado.

Na sua primeira edição, realizada em 2021, o programa registrou um índice de 42 efetivações, correspondendo a 49% dos contratados durante esse período. Uma próxima edição está prevista para ocorrer em 2024, como mencionado por Caio Abreu - Chief People Officer da Sinqia. “A ideia é que tenhamos duas janelas de entrada no ano, mas com todo o processo de reestruturação das áreas para o novo modelo operacional e o aperfeiçoamento da estruturação das políticas e procedimentos dos programas” explica.

Para Rodrigo Freire, Estagiário Desenvolvimento de Software da companhia, fazer parte do Be The Next tem sido uma experiência incrível. “Fui muito bem acolhido por toda a equipe de Tecnologia. Desde o início, percebi o quão agradável é o ambiente na Sinqia”, celebra Freire, que está em transição de carreira.

“O programa tem me ajudado a compreender melhor as disciplinas da faculdade e tem tornado o curso mais fluido e satisfatório. Minha meta na transição de carreira sempre foi não apenas desenvolver sistemas, mas agregar valor real que possa impactar positivamente o usuário final. O programa tem contribuído para eu conseguir atingir esse objetivo”, finaliza.

O grupo de comunicação VCRP Brasil também decidiu investir em um programa de estágio para reforçar seu time de relações públicas e conteúdo. Há um ano, a empresa lançava seu programa que concedeu oito bolsas de estágio para jovens de diversas partes do país. A integração aconteceu no Estádio do Morumbi, em São Paulo.



"Decidimos realizar um programa para atrair novos talentos apaixonados por comunicação porque sentimos a necessidade de impulsionar nosso ambiente interno com a criatividade e insights desses profissionais que vivenciam uma nova era da comunicação", explica Ludmilla Amaral, co-CEO da agência.

Jasmyne Calixto foi uma das estagiárias que iniciou na primeira edição do programa, e, próxima à sua graduação, passou a atuar como Assistente de Contas dentro da empresa. “A experiência de estágio foi muito importante, pois tive a oportunidade de colocar em prática os conceitos teóricos estudados na universidade, e, muito além disso, pude aprender ainda mais com os profissionais experientes que me auxiliaram durante essa etapa”, diz ela.

"Acreditamos que esses talentos são indispensáveis para manter um trabalho dinâmico e estimulante, nos permitindo continuar oferecendo soluções de comunicação de ponta aos nossos clientes, além de acompanharmos o crescimento e desenvolvimento desses profissionais dentro da agência", finaliza Amaral.

