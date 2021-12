Positivo amplia mercado de maquininhas de pagamento com 4 novos modelos

Por Bússola

Como efeito da estratégia de diversificação de negócios, a Positivo Tecnologia anuncia parceria empresarial e apresenta novos produtos para complementar o portfólio de máquinas de pagamento. A companhia firmou parceria com a Nexgo, considerada entre as maiores fabricantes de dispositivos no setor POS (Point of Sale) da Ásia e uma das pioneiras em inovação tecnológica na categoria. Com parceria estratégica, a Nexgo contribui para ampliar o portfólio da marca Positivo com dispositivos ofertados a preços competitivos em um momento de alta demanda gerada por adquirentes, fintechs, bancos digitais e subadquirentes.

A Nexgo está há mais de 20 anos no mercado. Com sede na cidade chinesa de Shenzhen, tem presença em cem países e mais de 30 milhões de terminais inteligentes de pagamento vendidos mundialmente.

A Positivo Tecnologia recentemente também assinou contrato de parceria com a Stone para fornecer máquinas inteligentes de pagamento. A Stone é a maior adquirente brasileira e a que mais cresce no Brasil. O negócio traz à Positivo Tecnologia escala no segmento de soluções de pagamento e amplia o potencial de alcance no mercado brasileiro, com foco em todos os adquirentes e subadquirentes. A parceria com a Stone ocorre após término da exclusividade de fornecimento pela Positivo Tecnologia de terminais de pagamento à Cielo, cliente estratégico da Positivo Tecnologia.

“A parceria com a Nexgo, assim como a que também fizemos com a Stone, ocorre em um momento bastante oportuno no mercado de soluções de pagamento. Há uma demanda alta, principalmente a partir das inovações tecnologias e benefícios que novos dispositivos podem oferecer”, diz Norberto Maraschin Filho, vice-presidente de Negócios de Consumo da Positivo Tecnologia.

A Positivo Tecnologia é líder em terminais inteligentes de pagamento (Smart POS). Possui um parque instalado em mais de 5 milhões de dispositivos Android no Brasil e cerca de 800 mil terminais de pagamento. O mercado de soluções de pagamento está em constante expansão. Cresceu 49% em 2020 e vem ganhando participação. Até setembro de 2021 foram importadas 6,7 milhões de unidades. A expectativa de mercado aponta a oportunidade de fornecimento de dez milhões de máquinas até 2025 no país. Como uma empresa que tem o principal foco no consumidor final e grande conhecimento do mercado de tecnologia devido à diversificação de negócios, a Positivo Tecnologia anteviu a ruptura do mercado diante da escassez global de componentes eletrônicos e trouxe um fornecedor como a Nexgo, que ainda não atuava no Brasil.

Portfólio

Os negócios da Positivo Tecnologia em soluções de pagamentos começaram em 2016. Desde então, a Companhia adquiriu experiência e infraestrutura para fabricação de dispositivos que requerem alta especialização em segurança. Além das parcerias com a fornecedora Nexgo e a cliente Stone, a Positivo Tecnologia traz outras novidades nos negócios de terminais inteligentes de pagamento. Por meio de sua marca de produtos Positivo, a empresa brasileira de tecnologia também anuncia o lançamento de uma linha de terminais de pagamento, por meio da parceria com a Nexgo. A nova linha de produtos é composta por quatro modelos. Conheça a seguir as principais especificações dos terminais inteligentes de pagamento:

Positivo B500 — é o mais novo POS (Point of Sales) com impressora e câmera do mercado. Trata-se de uma solução portátil completa e veloz. Tem conexão Wi-Fi, sistema operacional Linux, 512MB de memória RAM, 256MB de capacidade de armazenamento e certificação PCI 6.0, o que permite ao usuário realizar todas as transações com segurança e modernidade a partir de tela de 3,5 polegadas.

Positivo B300 — É um POS com impressora e melhor custo-benefício. Destaca-se pelo preço e desempenho. Tem sistema operacional Linux, Wi-Fi, chipset eficiente, impressora veloz e excelente conectividade, o que proporciona experiência de pagamento ágil e segura.

Positivo B200 — Um POS 4G com qualidade. Solução completa e independente, oferece alta praticidade e portabilidade, além de leitor de cartão magnético, chip e NFC. Tem baixo consumo de bateria e alta conectividade 4G.

Positivo B150 — Pareada com NFC e Backlight — Oferece as principais opções de pagamento em uma máquina com conexão Bluetooth para integrar os aparelhos e gerenciar as transações. Tem formato mini que cabe na palma da mão.

“Com esses novos produtos, nosso portfólio de terminais inteligentes de pagamento fica ainda mais completo. São opções que fazem qualquer balcão se transformar em um eficiente e versátil ponto de venda”, afirma Fernando Otani, diretor de Negócios de Soluções de Pagamento da Positivo Tecnologia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também