Politize! e Petrobras buscam jovens para treinamento sobre política e cidadania

A Politize! em parceria com a Petrobras anuncia o processo seletivo para o projeto Cidadania 382 para atrair 300 novos inscritos em Caraguatatuba, Cubatão, Ilhabela, Santos, São José dos Campos, São Sebastião, São Vicente e Ubatuba, para se tornarem lideranças em seus municípios. Os candidatos que devem ter mais de 16 anos.

Multiplicadores Politize! são responsáveis por participar ativamente da democracia local, sendo capazes de propagar educação política em suas comunidades e resolver problemas públicos que afetam seus territórios. Eles passam por uma formação de quatro meses, envolvendo conceitos sólidos de política institucional, comunicação não-violenta, políticas públicas, participação cidadã e identificação de problemas públicos, tudo por meio de uma plataforma de educação à distância e encontros síncronos.

Ao fim da formação, os Multiplicadores que atenderem aos requisitos poderão integrar a rede fornecida pela Politize! e se tornar Embaixadores Politize!, fundando uma Embaixada em seus municípios. As Embaixadas Politize! são espaços de aprendizagem sem viés partidário, com uma abordagem para desenvolver projetos de impacto local.

“Quando falamos em desenvolver lideranças, não estamos nos restringindo àquelas pessoas que pretendem seguir carreira política, mas a todas que desejam ter uma atuação pública, seja ela qual for, para fazer de suas comunidades, e, por que não, do Brasil, um lugar mais justo e democrático”, diz Vinicius Zunino, Gestor do núcleo de Formação de Lideranças da Politize!.

De acordo com a pesquisa feita pelo Senado Federal e a UnB, 67% dos brasileiros acreditam que a democracia é a melhor forma de governo, porém, aproximadamente 90% se sentem pouco ou nada satisfeitos com o regime político. Diante desse cenário, a juventude está se mobilizando cada vez mais e a pesquisa feita pelo Atlas da Juventude mostra que um quarto da juventude brasileira relata fazer algum tipo de trabalho voluntário, havendo, também, uma valorização dos jovens ao aprendizado informal.

A Politize! busca ter uma Embaixada em cada município que o programa Cidadania 382 abarca. Por meio de uma base teórica de conhecimentos, ferramentas práticas e troca de experiências, buscamos formar lideranças cidadãs capazes de compreender e resolver problemas públicos, se reconhecendo como protagonistas em suas realidades. O projeto Cidadania 382 espera formar 150 Multiplicadores, criar 30 propostas de políticas públicas e impactar 2250 pessoas em 2023.

