Podcast A+: Educação inclusiva - desafios de quem tem dislexia no Brasil

Por Bússola

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre o mapa da dislexia no Brasil.

Um em cada 20 brasileiros tem baixa habilidade de decodificação e soletração e, por isso, dificuldades no reconhecimento preciso das palavras e na compreensão de texto. Déficits cognitivos com prejuízo à leitura caracterizam a dislexia, um transtorno específico da aprendizagem, de origem neurobiológica, que atinge de 5% a 15% da população mundial, segundo a Associação Americana de Psiquiatria.

Para compreender melhor os impactos que esse transtorno do neurodesenvolvimento gera na vida dos cerca de 10 milhões de brasileiros disléxicos e de seus familiares e identificar caminhos que ajudem a superar desafios e tornar a sociedade mais inclusiva, acaba de ser lançado um estudo inédito sobre o perfil da dislexia no país.

O mapeamento foi conduzido pelo Instituto ABCD, organização social com o propósito de promover projetos para melhorar a vida de pessoas com dislexia e outros transtornos de aprendizagem, em parceria com a Cisco, líder mundial em tecnologia da informação, e o Instituto IT Mídia, organização voltada para transformar realidades por meio da educação e da tecnologia.

A pesquisa revelou uma série de barreiras para o apoio e o desenvolvimento de quem sofre do transtorno no Brasil. Obstáculos que incluem diagnóstico tardio, falta de informação, carência de profissionais preparados para lidar com a questão nas redes públicas de saúde e de educação, e custo elevado para acompanhamento especializado. O estudo mostrou também que a situação se agravou ainda mais na pandemia, com quase 80% das famílias sem orientações no período para realizar as adaptações necessárias à rotina escolar.

O levantamento reforçou ainda a importância da tecnologia como aliada de estudantes com dislexia. Um dos recursos disponíveis é o EduEdu, aplicativo gratuito de alfabetização e reforço escolar, com soluções tecnológicas acessíveis, desenvolvido pelo Instituto ABCD.

Em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos os principais achados do mapa da dislexia no país e foram propostas ações inclusivas capazes de efetivamente ajudar e acolher pessoas com transtorno específico da aprendizagem. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Juliana Amorina, diretora-presidente do Instituto ABCD; Ana Luiza Navas, uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo e professora de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; Vitor Cavalcanti, diretor-geral do Instituto IT Mídia; e Gabrielle de Andrade, coordenadora do Grupo Mães do Brasil Dislexia e fundadora da Associação Mato-Grossense de Dislexia.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: