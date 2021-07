PlayStation 5 bate recorde e vende mais de 10 milhões de unidades

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje que sua nova geração de consoles, PlayStation 5 (PS5), já vendeu mais de 10 milhões de unidades globalmente desde o lançamento em 12 novembro de 2020. PS5 é o console vendido mais rápido na história da empresa e continua a superar as vendas de seu antecessor, PlayStation 4 (PS4).

A SIE também alcançou outros marcos adicionais em seu portfólio de jogos do Playstation Studios. O Marvel’s Spider-Man: Miles Morales da Insomniac Games já vendeu mais de 6,5 milhões de cópias desde o lançamento em novembro. O MLB The Show 21 da San Diego Studio é o título de venda mais rápida da história da franquia, com mais de 2 milhões de cópias vendidas em todas as plataformas. O jogo atingiu mais de 4 milhões de jogadores desde o lançamento em abril. Returnal da Housemarque vendeu mais de 560.000 cópias desde o lançamento em 30 de abril e Ratchet & Clank: Rift Apart da Insomniac Games vendeu mais de 1,1 milhões de cópias desde o lançamento em junho.

“Embora o PS5 tenha alcançado mais residências com mais rapidez do que qualquer um de nossos consoles anteriores, ainda temos muito trabalho pela frente, pois a demanda pelo PS5 continua a superar a oferta. Quero que os jogadores saibam que, embora continuemos a enfrentar desafios únicos em todo o mundo que afetam nossa indústria e muitos outros, melhorar os níveis de estoque continua a ser uma prioridade para SIE”, diz Jim Ryan, presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment.

Olhando para o futuro, a linha de jogos exclusivos da PlayStation Studios inclui um novo God of War da Santa Monica Studios, Gran Turismo 7 da Polyphony Digital e Horizon Forbidden West da Guerrilla Games. Alguns dos jogos altamente esperados dos parceiros da SIE incluem Battlefield 2042 da Electronic Arts, DEATHLOOP da Bethesda, Far Cry 6 da Ubisoft e Kena: Bridge of Spirits da Ember Lab.

