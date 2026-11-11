No 1º ano da Graduação Saint Paul, alunos criam solução que a Renault pode usar em 2027

Cinco alunos do segundo semestre da graduação da Saint Paul Escola de Negócios passaram semanas estudando manutenção industrial, assunto que não dominavam, para resolver um problema real da Renault Geely do Brasil.

No Transformation Day, em outubro, no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), o grupo perdeu o duelo no desempate. Depois da apresentação, um dos gestores de manutenção da montadora disse que pretende aplicar a solução em sua área já em 2027, segundo a aluna Letícia dos Santos de Souza.

O programa leva desafios das áreas da empresa a universidades desde 2023. A quarta edição reuniu 330 participantes de 30 instituições, contra 12 na primeira, para enfrentar 15 desafios. Cada problema é disputado por duas escolas, que trabalham ao longo do ano com mentoria de funcionários voluntários e apresentam a solução a uma banca de executivos.

A Saint Paul chegou ao evento a convite do RH da montadora, cliente dos programas de In Company da escola. Para formar o time, abriu um desafio interno a todos os alunos da graduação. O grupo vencedor foi para o Paraná.

Um problema com mais de 16 mil equipamentos

O desafio veio da área de Fabricação de Veículos: na era da inteligência artificial e dos dados, como decidir de forma ágil qual é o melhor tipo de manutenção para cada equipamento da fábrica.

A escala chamou a atenção do grupo. A Renault tem mais de 16 mil ativos na operação, segundo o aluno João Buso. Nas mentorias, os estudantes receberam uma base com mais de 111 mil registros de manutenção, o que permitiu trocar hipóteses por problemas reais.

Os alunos também visitaram a fábrica e conheceram a rotina da manutenção, conta Christiane Rodrigues, vice-reitora de In Company da Saint Paul, que acompanhou o grupo no evento.

Um método da aviação dentro da montadora

A resposta veio de outro setor. O grupo estudou o RCM, sigla em inglês para manutenção centrada em confiabilidade, metodologia criada na aviação. Ela parte das funções de cada equipamento, de como e por que ele pode falhar e das consequências dessa falha para definir a manutenção mais adequada.

A proposta, batizada de RCM Vivo, é um protótipo de plataforma que usa IA para analisar o histórico, identificar padrões de falha, medir se as tarefas preventivas funcionam e ajudar os engenheiros a escolher a estratégia, com critérios técnicos, operacionais e econômicos. A ideia é que a revisão seja contínua, e não feita só diante de um problema grave.

“Resolver um problema de engenharia me fez pensar que muitas vezes a solução pode estar em outra área”, diz João.

A mentoria que os alunos foram buscar fora da fábrica

Na preparação, o grupo teve mentorias com Evandro Pasa, coordenador de engenharia de manutenção da Renault Geely, e com Leonardo Souza, da área de manutenção da empresa. A cada encontro, os alunos mostravam versões da solução e ouviam o que seria útil e viável na operação.

O grupo quis ir além. Por conta própria, procurou Denis Mortelari, uma das referências em RCM no Brasil, conseguiu uma mentoria com ele e saiu da conversa com sugestões e uma avaliação positiva do projeto.

O desafio também encontrou a sala de aula. Na mesma época, a turma cursava uma disciplina de criatividade e inovação com o professor Erik Nybo, responsável pelo projeto na Saint Paul. Uma das ideias discutidas, conta Letícia, era a de que inovar pode significar levar o conhecimento de uma área para outra. Foi o que o grupo fez com o RCM.

Derrota no placar, convite para continuar

Letícia e Laura apresentaram o projeto em dez minutos. A banca, formada por gerentes e diretores da empresa, deu notas para criatividade, aplicabilidade, factibilidade, facilidade e execução do pitch.

Segundo Christiane, a disputa com a ESPM foi apertada, e o desempate favoreceu a proposta adversária, mais simples e mais fácil de implantar. As alunas, que disseram estar nervosas antes de entrar na sala, apresentaram com tranquilidade. Um dos mentores comentou que o discurso foi tão fluido que elas pareciam fazer parte da equipe de manutenção da Renault.

O momento mais marcante veio depois, quando Leonardo Souza disse ao grupo que pretendia aplicar a solução em uma área sob sua responsabilidade no ano que vem. “Saber que aquilo que desenvolvemos poderia continuar existindo e gerando valor dentro da fábrica foi, para nós, o maior reconhecimento possível”, diz Letícia.

Reprodução/Renault (Divulgação)

O que a Renault procura nos universitários

A montadora criou o Transformation Day para aproximar a indústria automotiva das universidades num momento de mudança tecnológica e de demanda por novas habilidades. Desde a primeira edição, o número de participantes cresceu cerca de 63%, e o de universidades, 150%.

O programa também serve de porta de entrada. Cerca de 30% dos participantes de todas as edições estão no banco de talentos da empresa. Em 2026, os desafios foram além da engenharia. “A inovação acontece quando aproximamos diferentes perspectivas para resolver desafios reais”, diz Ariel Montenegro, presidente da Renault Geely do Brasil.

Na graduação em Administração e Economia da Saint Paul, o grupo do Transformation Day saiu de um desafio aberto a todos os alunos. Conheça a Graduação Saint Paul

A nota da banca saiu no mesmo dia. A resposta da fábrica pode chegar no ano que vem.

Perguntas e respostas

O que é o Transformation Day?

É um programa da Renault Geely do Brasil, criado em 2023, que leva problemas reais da empresa a universidades. A quarta edição aconteceu em 23 de outubro de 2026, no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), com 330 participantes de 30 instituições e 15 desafios.

Como a Saint Paul escolheu os alunos?

Por um desafio interno aberto a todos os estudantes da graduação. O grupo vencedor, formado por alunos do segundo semestre, representou a escola no evento, com condução do professor Erik Nybo.

Qual foi o desafio da Saint Paul?

Usar inteligência artificial e dados para decidir, de forma ágil, qual é o melhor tipo de manutenção para os equipamentos da fábrica.

O que é RCM?

É a sigla em inglês para manutenção centrada em confiabilidade, metodologia criada na aviação que define a estratégia de manutenção de cada equipamento a partir de suas funções, das falhas possíveis e das consequências delas.

Como funcionam os duelos?

Duas instituições recebem o mesmo desafio, têm mentorias com profissionais da empresa e apresentam suas soluções em dez minutos a uma banca de executivos. Os critérios são criatividade, aplicabilidade, factibilidade, facilidade e execução do pitch.

Participar abre portas na Renault Geely?

Segundo a empresa, cerca de 30% dos participantes de todas as edições integram seu banco de talentos.