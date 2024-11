Planejamento para 2025: metas, objetivos e estratégias empresariais para o próximo ano

Por Marco França, sócio da Auddas

O fim de ano está próximo, e o planejamento de 2025 começa agora. Para o empresariado resiliente, que trabalha muito e quase sem pausa, o Natal parece ao mesmo tempo distante e próximo.

Distante, porque ainda há muito a realizar antes de jogar a toalha ou celebrar algum sucesso.

Próximo, pois faltam poucos passos para resolver grandes questões, como vendas, a integração de uma plataforma ERP, ou a abertura de uma filial – tudo isso antes de reunir a família para as festas.

Estratégias para o planejamento de 2025

O Planejamento de 2025 inicia-se com o tempo necessário para definir objetivos e metas, também conhecidos como OKRs. Em menos de 54 dias, será preciso estabelecer um orçamento adequado.

Sócios, diretores e gerentes, assoberbados com tarefas táticas, precisam encontrar tempo para repensar o que fazer de forma mais eficaz e eficiente no próximo ano.

Revisitar o momento atual do negócio e o cenário de mercado, além de alinhar expectativas dos sócios, é fundamental para a continuidade do negócio e para a saúde do time.

Gestão e capital

Ao avaliar a necessidade de capital, além de operações estruturadas, deve-se considerar a possibilidade de um novo sócio. Nos últimos dois anos, as atividades de fusões e aquisições foram impulsionadas principalmente pelos Players Estratégicos, uma vez que fundos de investimento têm tido menos capital disponível.

Desde 2023, houve uma menor alocação de capital em fundos de private equity e venture capital voltados para mercados emergentes. Este cenário foi afetado por uma arbitragem de juros, pelo crescimento acelerado de mercados maduros, como os Estados Unidos, e por fatores como riscos políticos e má gestão pública em regiões emergentes.

Gente, processo e capital

Para conectar gente, processos e capital com a ambição dos sócios, é necessário tempo para olhar além das atividades táticas do dia a dia. Arranje tempo para um planejamento focado e tenha um Feliz Natal!

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube