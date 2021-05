Parceria leva educação ambiental e coleta seletiva a mais de 7 mil pessoas

Por Bússola

Pelo menos 2 mil apartamentos de 20 condomínios de São Paulo serão beneficiados por um programa de educação ambiental e por coleta seletiva de lixo, com separação e destinação correta de resíduos. É o resultado do projeto “Adote um condomínio”, uma parceria entre o Instituto Muda e a Nestlé, que pode impactar 7 mil pessoas somente em 2021. A expectativa é recolher 20 toneladas de lixo por mês.

O programa consiste na implantação de uma coleta seletiva customizada, focada na comunicação e na educação ambiental. A Nestlé fornece treinamento, educação ambiental e adequação da infraestrutura e o Instituto Muda coordena a mecânica de instalação dos contêineres e a coleta dos materiais, que depois são encaminhados para doze cooperativas de reciclagem de baixa renda já cadastradas pela entidade, localizadas em diferentes regiões da cidade de São Paulo.

As cooperativas recebem os resíduos como doação e podem, a partir disso, ampliar a geração de renda própria.

“Queremos ampliar mês a mês o volume de resíduos destinados à reciclagem e diminuir a porcentagem de materiais que não são recicláveis e acabam indo para a cooperativa, como embalagens com restos de alimentos e até mesmo matéria orgânica”, diz Barbara Sapunar, head de CSV (Criação de Valor Compartilhado) da Nestlé Brasil.

Além da frente de capacitação e treinamento de funcionários e moradores, uma vez por mês, há uma sessão para tirar dúvidas.

Segundo Alexandre Furlan, fundador do Instituto Muda, é muito comum os moradores trazerem dúvidas simples sobre o que pode e o que não pode ser reciclado, bem como meios corretos para o descarte dos materiais – como o cuidado na hora de descartar eletrônicos e óleo, por exemplo.

A ideia é trabalhar com o conceito de responsabilidade compartilhada. “É fundamental estimular a reciclagem como algo simples de fazer no dia a dia, mostrando que o mais importante é o compromisso com o meio ambiente”, diz Furlan.

Os dados consolidados pelo Instituto Muda, que idealizou o projeto, sobre o projeto servirão como subsídio para a Nestlé desenvolver novas ações em outras áreas e marcas da companhia.

