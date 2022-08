Ortobom e ONG entregam casa e colchão para famílias em situação vulnerável

Por Bússola

Ter um lugar para dormir é extremamente importante e deveria ser parte da realidade de todos. Ainda assim, há muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes não possuem um abrigo e, quando sim, dividem o mesmo colchão entre os seus integrantes. Foi diante de um cenário como esse que, em 2017, nasceu a ONG Construide, organização sem fins lucrativos que já construiu e entregou 69 obras sociais, entre casas e espaços comunitários. Agora, eles contam com a parceria da Ortobom, líder no segmento de colchões, para continuar o trabalho que vem transformando vidas.

A Ortobom irá doar para o projeto, que planeja entregar novas moradias a cada mês, os colchões nos tamanhos de casal e de solteiro.

A Construide tem o propósito de impactar vidas por meio da construção de casas modulares. Certificada em três ODS (Ordem de Desenvolvimento Social) da ONU, a ONG arca com 90% dos custos da moradia, sendo o valor restante dividido em parcelas a partir de R$ 10,00.

Todo o restante do mobiliário é doado por empresas, como a Ortobom, além de pessoas físicas. O projeto oferece quatro tamanhos de casas, que podem ter 20m², 26m², 34m² ou 41m². A montagem conta com a ajuda de voluntários, que já participaram de uma obra social na África do Sul. Hoje, a Construide atua em São Paulo, mas faz planos de expansão para outros estados.

“A Ortobom valoriza a realização dos sonhos e o bem-estar das pessoas. Por isso, é uma honra para nós fazer parte desse projeto. Temos uma grande preocupação com questões ESG e nos identificamos imediatamente com a Construide, que é muito ativa socialmente”, declara Reinam Ribeiro, diretor de marketing da Ortobom.

