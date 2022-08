FDC completa 46 anos com ciclo estratégico de compromissos sociais

A Fundação Dom Cabral acaba de completar 46 anos e se lança um novo desafio inédito no ecossistema global de escolas de negócios: empreendedores populares, jovens em vulnerabilidade e lideranças sociais passam a ocupar o centro das ações e ofertas educacionais da instituição, com a mesma importância e qualidade que executivos e gestores públicos e privados são atendidos pela nona melhor escola de negócios do mundo. Até o final de 2025, a escola se compromete a atender, direta e indiretamente, 1 milhão de pessoas da base da pirâmide social brasileira. E, para tanto, criou o FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim.

O movimento pela inclusão social é um dos três movimentos da instituição ao longo dos próximos anos e, com isso, colocou a educação social (voltada para segmentos menos privilegiados da sociedade) no mesmo patamar de relevância da educação executiva (direcionada a empresas e gestores públicos e privados) e Educação Acadêmica (composta pelos programas de MBA, Especialização e Mestrado).

A iniciativa da FDC é original e inovadora no setor de escolas de negócios, mas quem conhece a história da instituição não se surpreende com o pioneirismo. Tendo a ousadia e a valorização da pessoa como valores fundantes, a FDC foi criada pelo Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araujo, falecido em 2019, e pelo professor Emerson de Almeida, que presidiu a instituição durante 35 anos e, desde 2012, está à frente da diretoria estatutária da escola. “A FDC existe para servir a sociedade e nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável do país, por meio da educação. Nascemos com essa preocupação social e a partir de uma leitura atenta do mundo e das necessidades das lideranças e das empresas”, diz Emerson de Almeida.

Este ano a FDC anunciou o novo ciclo estratégico até 2025, ancorado em três movimentos considerados estruturantes para a instituição. O primeiro movimento é o da educação integrada, colocando no mesmo patamar de relevância a educação executiva, educação acadêmica e educação social. O segundo é o da inclusão social, como compromisso ético da instituição com o país. O terceiro movimento é o da geração de conhecimento e promoção de ações para endereçar desafios persistentes da contemporaneidade. Estes movimentos estão apoiados em três eixos horizontais: internacionalização, transformação digital e diversidade.

Segundo o presidente executivo da FDC, Antonio Batista da Silva Junior, "estes movimentos contribuem para a consolidação da instituição como uma escola de negócios de classe mundial, líder transformadora de pessoas e organizações, sempre as inspirando e as impulsionando a criarem impactos relevantes e positivos para a sociedade".

Em 46 anos de existência, a FDC tem evoluído de forma constante. Está entre as melhores escolas de negócios do mundo e a mais bem colocada do Brasil no ranking do jornal inglês Financial Times unindo a qualidade e inovação de cursos como o MBA Executivo, mestrado profissional e especializações, sempre atenta às novidades do mundo da educação executiva voltada para o setor privado e público. E, dentre as tendências identificadas pela FDC, os cursos em formatos flexíveis e customizados são os mais demandados hoje.

