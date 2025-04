Opinião: Millennials e Geração Z precisam de uma gestão que entenda suas diferenças

Por Julio Amorim*

A convivência de diferentes gerações no ambiente corporativo é um desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para as empresas. Baby Boomers, Geração X, Millennials e Geração Z possuem formas distintas de trabalhar, comunicar e liderar. Diante disso, compreender essas diferenças é essencial para transformar diversidade em vantagem competitiva.

Cada geração pode ser comparada a um instrumento em uma orquestra sinfônica. Os Baby Boomers são como violoncelos, trazendo profundidade, resiliência e experiência histórica. A Geração X se assemelha aos saxofones, versáteis e capazes de se adaptar a diferentes cenários. Os Millennials são sintetizadores, introduzindo inovação e tecnologia, enquanto a Geração Z se comporta como DJs, remixando informações e processos em tempo real.

Quando bem conduzidas, essas diferenças resultam em uma sinfonia harmoniosa. No entanto, sem um bom regente, a diversidade pode gerar conflitos e desentendimentos.

Desafios na convivência

Gerenciar equipes com perfis distintos exige liderança preparada para tratar com diferentes expectativas e estilos de trabalho. Enquanto um Baby Boomer pode valorizar hierarquia e estabilidade, um jovem da Geração Z busca flexibilidade e propósito.

Para ilustrar essa complexidade, podemos imaginar uma empresa como uma constelação, onde cada colaborador é uma estrela com brilho próprio. O verdadeiro desafio não é apenas reconhecer essas diferenças, mas sim conectar os talentos individuais para criar um ecossistema produtivo e inovador.

Planejamento estratégico

Empresas que sabem aproveitar a diversidade geracional como um motor de inovação conseguem obter melhores resultados. Algumas estratégias incluem:

1. Mentoria reversa: jovens podem ensinar líderes sênior sobre novas tecnologias, enquanto aprendem sobre experiência de mercado.

2. Integração entre perfis: unir a experiência dos Baby Boomers e da Geração X com a inovação dos Millennials e a fluidez digital da Geração Z .

3. Ambientes colaborativos: criar espaços de troca de conhecimento que promovam aprendizado e colaboração.

4. Personalização da gestão: mapear perfis individuais para potencializar talentos e promover engajamento.

Cargos e perfis individuais

Designar cargos com base apenas na geração é um equívoco. A verdadeira assertividade na contratação está na avaliação de competências, habilidades e atitudes individuais. Um jovem da Geração Z pode ser um excelente líder, assim como um Baby Boomer pode se destacar na adoção de novas tecnologias. O foco deve estar no talento e não na idade.

O que realmente importa?

A ideia de que cada geração busca sempre os mesmos objetivos no mercado de trabalho é um mito. Millennials podem desejar segurança e estabilidade, enquanto Baby Boomers podem buscar propósito e inovação. Empresas que respeitam essas individualidades e oferecem condições adequadas para cada perfil conseguem maior retenção de talentos e produtividade.

Por fim, o futuro do trabalho está na superação de estereótipos geracionais e no foco do potencial individual de cada colaborador. Empresas que souberem integrar diferentes perfis, promover colaboração e valorizar talentos, independentemente da idade, estarão mais preparadas para crescer e se destacar no mercado.

Gestores ainda adotam rótulos e criam divisórias que infelizmente limitam o potencial humano. O futuro do trabalho reside na superação dessas fronteiras, focando em como cada pode contribuir. O desafio está lançado: estamos prontos para enxergar as pessoas pelo que são e não pelo ano em que nasceram?

*Julio Amorim é CEO da Great Group, especialista em planejamento e autor do livro "Escolha Vencer: Criando o Hábito de Conquistar Sonhos e Objetivos”.

