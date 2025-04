Exclusivo: 27% das mulheres confiam na IA para gerenciar finanças pessoais, revela pesquisa Serasa

Em comemoração ao Dia Internacional das Meninas na Tecnologia da Informação, celebrado nesta quinta-feira, 24, uma pesquisa realizada pela Serasa aponta que 27% das mulheres até 29 anos confiam na Inteligência Artificial para gerenciar suas finanças pessoais. O levantamento, realizado pelo Instituto Opinion Box, ouviu 1.666 jovens mulheres nascidas entre 1996 e 2007, todas pertencentes à geração Z.

O estudo revela também que 15% dessas mulheres já utilizam a IA para conquistar renda extra, enquanto 11% recorrem à tecnologia para direcionar seus investimentos.

O estudo demonstra que, embora as mulheres jovens no Brasil comecem a explorar o potencial das ferramentas de IA para a gestão financeira, ainda há desafios a serem superados. Enquanto 39% dos homens da mesma faixa etária não utilizam IA para organizar suas finanças, as mulheres enfrentam uma desvantagem de 11 pontos percentuais, indicando um gap de acesso e confiança no uso da tecnologia.

A líder de Data Science e Inteligência Artificial da Serasa, Lia Bandeira, aponta que o baixo engajamento das mulheres com a IA se deve à falta de referências, incentivos e informações acessíveis. "Com o apoio de mulheres que chegaram antes e observando outras como referência, consegui avançar", compartilha.

Confiança na IA ainda é um obstáculo

A pesquisa destaca a confiança como um dos maiores obstáculos ao uso da IA para as finanças pessoais. Apenas 27% das mulheres confiariam na tecnologia, ante 34% dos homens.

No entanto, há sinais positivos: quase metade das mulheres da geração Z enxerga a IA como uma aliada para o cuidado da vida financeira no futuro. O dado mostra que há espaço para crescimento na confiança da tecnologia, o que dependerá de maior educação digital e de acesso à informação.

Como usar a IA nas finanças pessoais

Opte por ferramentas confiáveis: utilize aplicativos e serviços com boas avaliações e políticas claras de privacidade. Use a IA como apoio, não como substituto: ferramentas automatizadas ajudam a organizar gastos, planejar orçamentos, mas a decisão final deve ser sempre consciente. Busque conhecimento contínuo: a educação financeira é fundamental para interpretar corretamente as sugestões da IA. Comece simples: utilize a tecnologia para cálculos e controle de gastos mais simples antes de avançar para objetivos mais complexos.

Lia Bandeira enfatiza que, com ou sem tecnologia, a organização financeira deve fazer parte do cotidiano. "Os jovens da geração Z estão começando a vida profissional, e quanto antes desenvolverem uma relação saudável com o dinheiro, melhor será sua trajetória financeira no futuro", afirma.