Crise climática, longevidade e a economia do amanhã

A transição energética esteve entre os assuntos centrais. A queima de combustíveis fósseis segue entre as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa, com impactos que vão além da questão ambiental. A combustão de carvão, petróleo e gás libera poluentes associados a doenças respiratórias, cardiovasculares e até câncer. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a poluição do ar mata cerca de 7 milhões de pessoas em todo o mundo.

Os chamados “mapas do caminho” — planos que estabelecem metas, prazos e diretrizes para reduzir gradualmente a dependência de petróleo, carvão e gás natural e acelerar a adoção de fontes renováveis — ajudam nesse processo. “Funcionam como ferramentas de direcionamento para que tenhamos alternativas planejadas diante de cenários mais críticos no futuro”, explicou Flávia Bellaguarda, assessora especial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para a COP30.

Ela ressaltou que a proposta ganhou força durante as discussões da COP30 e já começou a avançar no Brasil. As conversas envolvem os ministérios de Minas e Energia, Fazenda e Meio Ambiente, além da Casa Civil, e devem seguir para avaliação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A ideia é criar diretrizes para orientar uma transição gradual, construída a partir de negociações e prioridades definidas coletivamente.

A discussão sobre energia, porém, é apenas uma parte da equação. Os eventos extremos afetam cidades, empresas, sistemas de saúde e a capacidade de crescimento econômico. Segundo Marcelo Furtado, head de sustentabilidade da Itaúsa e diretor-executivo do Instituto Itaúsa, o momento exige ampliar o debate sobre quem participa desse enfrentamento.

Embora a resposta aos desastres seja frequentemente associada ao poder público, ele afirmou que o setor privado tem papel relevante na recuperação econômica, na gestão de riscos e na preparação para situações extremas. Na avaliação de Furtado, a pergunta que as companhias precisam fazer é simples: seus negócios continuarão viáveis nos próximos anos se os efeitos das mudanças climáticas forem ignorados?