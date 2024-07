Oi aposta em estratégia ESG para acelerar processo de recuperação judicial

Para cumprir com seu segundo plano de recuperação judicial (PRJ), aprovado em abril deste ano, a Oi está apostando em uma estratégia ESG que pode tornar a companhia mais sustentável e atraente para novos investidores.

Segundo o relatório de sustentabilidade mais recente da operadora, os resultados de 2023 representam avanço significativo, com destaque para para o reconhecimento como Empresa Pró-Ética concedido pela Controladoria Geral da União (CGU).

Mostrando equilíbrio na governança e comprometimento na prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude, a Oi foi a única empresa em recuperação judicial a conseguir o reconhecimento em 2023.

Melhorias na esfera ambiental

Além da governança, na esfera ambiental a Oi vem avançando no uso de energia renovável e na gestão de resíduos.

No ano passado, foram recondicionados 97% dos equipamentos ONT (modems) que retornaram dos clientes. Isso gerou economia de cerca de R$ 50 milhões, evitando a compra de novos equipamentos e descarte desnecessário.

Comparado ao ano anterior, em 2023 a Oi reduziu 82% de suas emissões diretas relativas às atividades sob seu controle (escopo 1) e 77% de suas emissões de indiretas relacionadas ao consumo de energia (escopo 2).

“Isso é extremamente importante para qualquer companhia que quer buscar novos investidores tanto no mercado nacional como no internacional. Hoje estar em linha com as melhores práticas ambientais é uma condição necessária para atrair recursos “, diz Duilio de Novaes Alves, diretor de governança, riscos e compliance da Oi.

Principais focos do negócio

Em 2023, a companhia revisou sua estratégia ESG para alinhar as prioridades e ações às medidas de ajustes financeiros e reorientação do negócio, principalmente após a venda da unidade de negócios de telefonia móvel.

As mudanças levaram a Oi a concentrar suas operações na fibra ótica, crescendo 5% na satisfação do consumidor. De acordo com a Anatel, a empresa tornou-se a operadora mais bem avaliada em todos os estados do país, com exceção de São Paulo.

Hoje, soluções em tecnologia da informação e comunicação são o grande destaque dentro da área de negócios da Oi para o B2B. O portfólio de produtos TIC da Oi Soluções teve um crescimento anual de 29% em 2023 e cobre mais de 80% das maiores empresas do Brasil em seu portfólio.

“Temos o propósito de construir novos futuros levando a vida digital para todos e a agenda ESG vai ser fundamental nessa nossa jornada”, conclui Duilio.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube