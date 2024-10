O que o Flamengo e alunos da rede pública têm em comum com o futuro da nação?

Até 30 de novembro, o Museu Flamengo celebra o pensamento e a criatividade de alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro com a exposição “Futuro da Nação”.

A mostra contém textos de alunos do ensino fundamental e médio da rede pública, que participaram de concurso de redação que abordou temas como:

Eempoderamento feminino

Enfrentamento ao racismo

Valores do esporte

Perspectivas de vida.

O principal objetivo do concurso é incentivar o protagonismo juvenil e o desenvolvimento das habilidades de escrita e pensamento crítico.

São premiadas as seis melhores redações, mas toda a turma participante do concurso é levada para conhecer o estádio do Maracanã em uma visita mediada pelo Museu Flamengo.

“A ideia do projeto ‘Futuro da Nação’ é valorizar e estimular o espírito criativo. As palavras desses estudantes refletem não apenas suas realidades, mas também suas visões para um futuro melhor”, diz Angela Machado, diretora de Responsabilidade Social do Flamengo.

O que encontrar na exposição?

A exposição “Futuro da Nação” apresenta trechos de 23 redações que revelam as ideias, os sonhos e as esperanças de crianças e jovens, destacando a importância da educação, da igualdade de oportunidades e da voz ativa da juventude.

A mostra receberá os alunos das escolas que participaram do projeto para uma visita guiada ao museu.

Data : 21 de outubro a 30 de novembro de 2024

Local : Museu Flamengo (Av. Borges de Medeiros, 997 - Lagoa, Rio de Janeiro – RJ)

Informações e ingressos : https://museuflamengo.com/

