27 franquias baratas que funcionam sem funcionários a partir de R$ 4.990

Empreender sozinho, sem funcionários, deixou de ser sinônimo de informalidade. As chamadas franquias autônomas estão ganhando espaço entre quem busca abrir um negócio com mais liberdade e menos custos.

Nesse modelo, o próprio franqueado assume a operação, sem a necessidade de contratar equipe, o que garante vantagens como custo operacional reduzido, flexibilidade na rotina e gestão simplificada.

O movimento acompanha a expansão do franchising no Brasil. Dados levantados pela ABF mostram que o setor faturou R$ 69,9 bilhões no segundo trimestre de 2024, crescimento de 14,2%. Dentro desse cenário, as microfranquias — muitas delas sem exigência de funcionários — têm se consolidado como porta de entrada para novos empreendedores.

Para a advogada Melitha Novoa Prado, especialista em franchising, o sucesso depende da disciplina do franqueado.

“O suporte da franqueadora existe, mas habilidades como vender bem e organizar a rotina são de responsabilidade individual. Também é importante planejar descansos, férias e até contar com um plano de contingência, como um seguro profissional, para situações inesperadas”, diz.

A seguir, confira uma série de franquias que permitem empreender sem funcionários:

Santa Carga

Fundada em 2013 no Rio de Janeiro, integra a holding Super Franquias e atua com totens que oferecem Wi-Fi marketing e recarga simultânea de até 14 dispositivos. Hoje, conta com 960 unidades no Brasil. O franqueado é responsável por escolher os pontos de instalação e captar anunciantes.

Investimento inicial: R$ 19.900

R$ 19.900 Faturamento médio mensal: R$ 8.316

R$ 8.316 Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Jan-Pro

Rede americana de limpeza comercial com mais de 30 anos de experiência e presença em 8 países. No Brasil desde 1991, oferece modelos que podem ser operados com ou sem funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

a partir de R$ 20 mil Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

de R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Vinho24H

Criada em 2025, integra a Super Franquias e instala adegas autônomas em condomínios, funcionando 24h, sem funcionários e com capacidade para 90 garrafas. Além das vendas, o franqueado pode gerar receita com anúncios e clube de assinatura.

Investimento inicial: R$ 32.900

R$ 32.900 Faturamento médio mensal: R$ 11.482

R$ 11.482 Prazo de retorno: até 14 meses

aiqfome

Primeiro app de delivery do Brasil e hoje o segundo maior do país, com foco em cidades do interior. Desde 2020 faz parte do Grupo Magalu. O franqueado atua de forma home based, comercializando o app para restaurantes locais.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

a partir de R$ 41 mil Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 18 meses

Honest Market Brasil

Fundada em 2020, é referência em minimercados autônomos no país, com mais de 550 lojas. Opera 24h sem atendentes, com pagamento por totem e aplicativo.

Investimento inicial: R$ 50 mil

R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 12 meses

Mikro Market

Franquia de conveniência autônoma lançada em 2021 e com 300 unidades. Instala operações em condomínios, empresas, universidades e shoppings, sempre sem funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

a partir de R$ 60 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: a partir de 6 meses

BR Barbearia

Maior rede de barbearias da América Latina, com 62 unidades. Opera 100% pela Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários, com forte suporte tecnológico.

Investimento inicial: a partir de R$ 90 mil

a partir de R$ 90 mil Faturamento médio mensal: de R$ 28 mil a R$ 40 mil

de R$ 28 mil a R$ 40 mil Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Selava Express

Rede de lavanderias de autosserviço com mais de 50 unidades no Brasil. Oferece modelos em loja física e container, com variação de stacks (lavadoras e secadoras conjugadas).

Investimento inicial: a partir de R$ 153 mil (modelo com 2 stacks)

a partir de R$ 153 mil (modelo com 2 stacks) Faturamento médio mensal: de R$ 12 mil a R$ 30 mil (dependendo da localização)

de R$ 12 mil a R$ 30 mil (dependendo da localização) Prazo de retorno: 18 meses

Stuqui Projetos

Rede voltada a engenheiros e arquitetos, especializada em projetos. A marca entrega contratos fechados aos franqueados e funciona em modelo home based, sem funcionários.

Investimento inicial: R$ 26.634

R$ 26.634 Faturamento médio mensal: R$ 4.988

R$ 4.988 Prazo de retorno: 16 meses

Recarregaê

Franquia de totens carregadores com mídia indoor, operada de forma autônoma. O franqueado atua na captação de anunciantes e escolha dos pontos de instalação.

Investimento inicial: a partir de R$ 14 mil

a partir de R$ 14 mil Faturamento médio mensal: a partir de R$ 8.316

a partir de R$ 8.316 Prazo de retorno: 6 meses

Mary Help

Criada em 2011, conecta diaristas a clientes e já realizou mais de 700 mil diárias. Possui mais de 9 mil profissionais cadastradas e quatro selos de excelência ABF.

Investimento inicial: R$ 40 mil

R$ 40 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Love Gifts

Rede fundada em 2014 que atua no varejo de presentes criativos e afetivos. Conta com mais de 100 unidades no Brasil e faturamento de R$ 25 milhões em 2024.

Investimento inicial: R$ 11.999

R$ 11.999 Faturamento médio mensal: de R$ 6 mil a R$ 8 mil

de R$ 6 mil a R$ 8 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Seguralta

Com mais de 56 anos no mercado, é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Sonhagro

Especializada em soluções financeiras e seguridade para produtores rurais. Está no mercado há 11 anos e já comercializou mais de 90 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

a partir de R$ 35 mil Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

R$ 17 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Azul Empréstimo

Rede criada em 2010 e especializada em crédito consignado, consórcios e seguros. Conta com mais de 780 unidades no Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

a partir de R$ 15.900 Faturamento médio mensal: de R$ 50 mil a R$ 150 mil

de R$ 50 mil a R$ 150 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

NTW Contabilidade

Rede de serviços contábeis e financeiros criada em 2009, com mais de 250 unidades em operação.

Investimento inicial: de R$ 12,9 mil a R$ 29,9 mil

de R$ 12,9 mil a R$ 29,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Shelf Minimercado 24h

Rede de minimercados autônomos para condomínios e empresas, com gestão remota e baixo custo fixo.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

a partir de R$ 35 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Prazo de retorno: 12 meses

Dona Help

Franquia de serviços de limpeza residencial e empresarial, com operação home based. Oferece suporte completo e modelos flexíveis de gestão.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

a partir de R$ 41 mil Faturamento médio mensal: R$ 63 mil (com margem líquida de 25%)

R$ 63 mil (com margem líquida de 25%) Prazo de retorno: 10 a 14 meses

Minha Quitandinha

Startup criada em 2020, atua com minimercados autônomos em condomínios e empresas, 24h por dia.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

R$ 18 mil Prazo de retorno: 10 a 18 meses

market4u

Maior rede de mercados autônomos do Brasil, com mais de 2.300 pontos em 170 cidades. Opera em condomínios residenciais e comerciais com gestão 100% remota.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

a partir de R$ 80 mil Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade Prazo de retorno: 16 a 24 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos. Opera sem funcionários e sem ponto físico, com serviços feitos por agendamento.

Investimento inicial: R$ 4.990

R$ 4.990 Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

R$ 10 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de agências de viagem com foco em pacotes para Orlando e outros destinos. Oferece modelo home based, operado sem funcionários.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 50 mil

de R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Lavô

Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil, criada em 2018 e com mais de 600 unidades. Operação totalmente autônoma e gerenciada à distância.

Investimento inicial: a partir de R$ 230 mil

a partir de R$ 230 mil Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 30 mil

de R$ 20 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 18 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas criada em 2022, com modelo online e autônomo. Trabalha com metodologia de conversação e algoritmos de conexão entre alunos.

Investimento inicial: R$ 9 mil

R$ 9 mil Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food saudável no Brasil. No modelo home office, o franqueado atua com delivery de refeições ultracongeladas, sem ponto físico ou funcionários.

Investimento inicial: R$ 5.999

R$ 5.999 Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

de R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

CleanNew

Rede especializada em higienização de estofados, operando em formato home based. O franqueado atende clientes diretamente, sem depender de funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900

a partir de R$ 59.900 Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

de R$ 14 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses