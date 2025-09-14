Negócios

27 franquias baratas que funcionam sem funcionários a partir de R$ 4.990

Quer começar a empreender? Conheça franquias onde o próprio franqueado assume a operação, sem a necessidade de contratar equipe

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12h12.

Última atualização em 14 de setembro de 2025 às 12h16.

Empreender sozinho, sem funcionários, deixou de ser sinônimo de informalidade. As chamadas franquias autônomas estão ganhando espaço entre quem busca abrir um negócio com mais liberdade e menos custos.

Nesse modelo, o próprio franqueado assume a operação, sem a necessidade de contratar equipe, o que garante vantagens como custo operacional reduzido, flexibilidade na rotina e gestão simplificada.

O movimento acompanha a expansão do franchising no Brasil. Dados levantados pela ABF mostram que o setor faturou R$ 69,9 bilhões no segundo trimestre de 2024, crescimento de 14,2%. Dentro desse cenário, as microfranquias — muitas delas sem exigência de funcionários — têm se consolidado como porta de entrada para novos empreendedores.

Para a advogada Melitha Novoa Prado, especialista em franchising, o sucesso depende da disciplina do franqueado.

“O suporte da franqueadora existe, mas habilidades como vender bem e organizar a rotina são de responsabilidade individual. Também é importante planejar descansos, férias e até contar com um plano de contingência, como um seguro profissional, para situações inesperadas”, diz.

A seguir, confira uma série de franquias que permitem empreender sem funcionários:

Santa Carga

Fundada em 2013 no Rio de Janeiro, integra a holding Super Franquias e atua com totens que oferecem Wi-Fi marketing e recarga simultânea de até 14 dispositivos. Hoje, conta com 960 unidades no Brasil. O franqueado é responsável por escolher os pontos de instalação e captar anunciantes.

  • Investimento inicial: R$ 19.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 8.316
  • Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Jan-Pro

Rede americana de limpeza comercial com mais de 30 anos de experiência e presença em 8 países. No Brasil desde 1991, oferece modelos que podem ser operados com ou sem funcionários.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Vinho24H

Criada em 2025, integra a Super Franquias e instala adegas autônomas em condomínios, funcionando 24h, sem funcionários e com capacidade para 90 garrafas. Além das vendas, o franqueado pode gerar receita com anúncios e clube de assinatura.

  • Investimento inicial: R$ 32.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 11.482
  • Prazo de retorno: até 14 meses

aiqfome

Primeiro app de delivery do Brasil e hoje o segundo maior do país, com foco em cidades do interior. Desde 2020 faz parte do Grupo Magalu. O franqueado atua de forma home based, comercializando o app para restaurantes locais.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 60 mil
  • Prazo de retorno: 18 meses

Honest Market Brasil

Fundada em 2020, é referência em minimercados autônomos no país, com mais de 550 lojas. Opera 24h sem atendentes, com pagamento por totem e aplicativo.

  • Investimento inicial: R$ 50 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 25 mil
  • Prazo de retorno: 12 meses

Mikro Market

Franquia de conveniência autônoma lançada em 2021 e com 300 unidades. Instala operações em condomínios, empresas, universidades e shoppings, sempre sem funcionários.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 25 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 6 meses

BR Barbearia

Maior rede de barbearias da América Latina, com 62 unidades. Opera 100% pela Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários, com forte suporte tecnológico.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 90 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 28 mil a R$ 40 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Selava Express

Rede de lavanderias de autosserviço com mais de 50 unidades no Brasil. Oferece modelos em loja física e container, com variação de stacks (lavadoras e secadoras conjugadas).

  • Investimento inicial: a partir de R$ 153 mil (modelo com 2 stacks)
  • Faturamento médio mensal: de R$ 12 mil a R$ 30 mil (dependendo da localização)
  • Prazo de retorno: 18 meses

Stuqui Projetos

Rede voltada a engenheiros e arquitetos, especializada em projetos. A marca entrega contratos fechados aos franqueados e funciona em modelo home based, sem funcionários.

  • Investimento inicial: R$ 26.634
  • Faturamento médio mensal: R$ 4.988
  • Prazo de retorno: 16 meses

Recarregaê

Franquia de totens carregadores com mídia indoor, operada de forma autônoma. O franqueado atua na captação de anunciantes e escolha dos pontos de instalação.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 14 mil
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 8.316
  • Prazo de retorno: 6 meses

Mary Help

Criada em 2011, conecta diaristas a clientes e já realizou mais de 700 mil diárias. Possui mais de 9 mil profissionais cadastradas e quatro selos de excelência ABF.

  • Investimento inicial: R$ 40 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Love Gifts

Rede fundada em 2014 que atua no varejo de presentes criativos e afetivos. Conta com mais de 100 unidades no Brasil e faturamento de R$ 25 milhões em 2024.

  • Investimento inicial: R$ 11.999
  • Faturamento médio mensal: de R$ 6 mil a R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Seguralta

Com mais de 56 anos no mercado, é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Sonhagro

Especializada em soluções financeiras e seguridade para produtores rurais. Está no mercado há 11 anos e já comercializou mais de 90 unidades.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 17 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Azul Empréstimo

Rede criada em 2010 e especializada em crédito consignado, consórcios e seguros. Conta com mais de 780 unidades no Brasil.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 15.900
  • Faturamento médio mensal: de R$ 50 mil a R$ 150 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

NTW Contabilidade

Rede de serviços contábeis e financeiros criada em 2009, com mais de 250 unidades em operação.

  • Investimento inicial: de R$ 12,9 mil a R$ 29,9 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil
  • Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Shelf Minimercado 24h

Rede de minimercados autônomos para condomínios e empresas, com gestão remota e baixo custo fixo.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil
  • Prazo de retorno: 12 meses

Dona Help

Franquia de serviços de limpeza residencial e empresarial, com operação home based. Oferece suporte completo e modelos flexíveis de gestão.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 63 mil (com margem líquida de 25%)
  • Prazo de retorno: 10 a 14 meses

Minha Quitandinha

Startup criada em 2020, atua com minimercados autônomos em condomínios e empresas, 24h por dia.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 18 mil
  • Prazo de retorno: 10 a 18 meses

market4u

Maior rede de mercados autônomos do Brasil, com mais de 2.300 pontos em 170 cidades. Opera em condomínios residenciais e comerciais com gestão 100% remota.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade
  • Prazo de retorno: 16 a 24 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos. Opera sem funcionários e sem ponto físico, com serviços feitos por agendamento.

  • Investimento inicial: R$ 4.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 10 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de agências de viagem com foco em pacotes para Orlando e outros destinos. Oferece modelo home based, operado sem funcionários.

  • Investimento inicial: R$ 12 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Lavô

Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil, criada em 2018 e com mais de 600 unidades. Operação totalmente autônoma e gerenciada à distância.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 230 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 18 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas criada em 2022, com modelo online e autônomo. Trabalha com metodologia de conversação e algoritmos de conexão entre alunos.

  • Investimento inicial: R$ 9 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food saudável no Brasil. No modelo home office, o franqueado atua com delivery de refeições ultracongeladas, sem ponto físico ou funcionários.

  • Investimento inicial: R$ 5.999
  • Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 4 a 8 meses

CleanNew

Rede especializada em higienização de estofados, operando em formato home based. O franqueado atende clientes diretamente, sem depender de funcionários.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 59.900
  • Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses
