27 franquias baratas que funcionam sem funcionários a partir de R$ 4.990

Repórter de Negócios
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12h12.
Última atualização em 14 de setembro de 2025 às 12h16.
Empreender sozinho, sem funcionários, deixou de ser sinônimo de informalidade. As chamadas franquias autônomas estão ganhando espaço entre quem busca abrir um negócio com mais liberdade e menos custos.
Nesse modelo, o próprio franqueado assume a operação, sem a necessidade de contratar equipe, o que garante vantagens como custo operacional reduzido, flexibilidade na rotina e gestão simplificada.
O movimento acompanha a expansão do franchising no Brasil. Dados levantados pela ABF mostram que o setor faturou R$ 69,9 bilhões no segundo trimestre de 2024, crescimento de 14,2%. Dentro desse cenário, as microfranquias — muitas delas sem exigência de funcionários — têm se consolidado como porta de entrada para novos empreendedores.
Para a advogada Melitha Novoa Prado, especialista em franchising, o sucesso depende da disciplina do franqueado.
“O suporte da franqueadora existe, mas habilidades como vender bem e organizar a rotina são de responsabilidade individual. Também é importante planejar descansos, férias e até contar com um plano de contingência, como um seguro profissional, para situações inesperadas”, diz.
A seguir, confira uma série de franquias que permitem empreender sem funcionários:
Fundada em 2013 no Rio de Janeiro, integra a holding Super Franquias e atua com totens que oferecem Wi-Fi marketing e recarga simultânea de até 14 dispositivos. Hoje, conta com 960 unidades no Brasil. O franqueado é responsável por escolher os pontos de instalação e captar anunciantes.
Rede americana de limpeza comercial com mais de 30 anos de experiência e presença em 8 países. No Brasil desde 1991, oferece modelos que podem ser operados com ou sem funcionários.
Criada em 2025, integra a Super Franquias e instala adegas autônomas em condomínios, funcionando 24h, sem funcionários e com capacidade para 90 garrafas. Além das vendas, o franqueado pode gerar receita com anúncios e clube de assinatura.
Primeiro app de delivery do Brasil e hoje o segundo maior do país, com foco em cidades do interior. Desde 2020 faz parte do Grupo Magalu. O franqueado atua de forma home based, comercializando o app para restaurantes locais.
Fundada em 2020, é referência em minimercados autônomos no país, com mais de 550 lojas. Opera 24h sem atendentes, com pagamento por totem e aplicativo.
Franquia de conveniência autônoma lançada em 2021 e com 300 unidades. Instala operações em condomínios, empresas, universidades e shoppings, sempre sem funcionários.
Maior rede de barbearias da América Latina, com 62 unidades. Opera 100% pela Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários, com forte suporte tecnológico.
Rede de lavanderias de autosserviço com mais de 50 unidades no Brasil. Oferece modelos em loja física e container, com variação de stacks (lavadoras e secadoras conjugadas).
Rede voltada a engenheiros e arquitetos, especializada em projetos. A marca entrega contratos fechados aos franqueados e funciona em modelo home based, sem funcionários.
Franquia de totens carregadores com mídia indoor, operada de forma autônoma. O franqueado atua na captação de anunciantes e escolha dos pontos de instalação.
Criada em 2011, conecta diaristas a clientes e já realizou mais de 700 mil diárias. Possui mais de 9 mil profissionais cadastradas e quatro selos de excelência ABF.
Rede fundada em 2014 que atua no varejo de presentes criativos e afetivos. Conta com mais de 100 unidades no Brasil e faturamento de R$ 25 milhões em 2024.
Com mais de 56 anos no mercado, é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades.
Especializada em soluções financeiras e seguridade para produtores rurais. Está no mercado há 11 anos e já comercializou mais de 90 unidades.
Rede criada em 2010 e especializada em crédito consignado, consórcios e seguros. Conta com mais de 780 unidades no Brasil.
Rede de serviços contábeis e financeiros criada em 2009, com mais de 250 unidades em operação.
Rede de minimercados autônomos para condomínios e empresas, com gestão remota e baixo custo fixo.
Franquia de serviços de limpeza residencial e empresarial, com operação home based. Oferece suporte completo e modelos flexíveis de gestão.
Startup criada em 2020, atua com minimercados autônomos em condomínios e empresas, 24h por dia.
Maior rede de mercados autônomos do Brasil, com mais de 2.300 pontos em 170 cidades. Opera em condomínios residenciais e comerciais com gestão 100% remota.
Microfranquia de limpeza a seco de veículos. Opera sem funcionários e sem ponto físico, com serviços feitos por agendamento.
Rede de agências de viagem com foco em pacotes para Orlando e outros destinos. Oferece modelo home based, operado sem funcionários.
Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil, criada em 2018 e com mais de 600 unidades. Operação totalmente autônoma e gerenciada à distância.
Rede de ensino de idiomas criada em 2022, com modelo online e autônomo. Trabalha com metodologia de conversação e algoritmos de conexão entre alunos.
Rede pioneira em fast-food saudável no Brasil. No modelo home office, o franqueado atua com delivery de refeições ultracongeladas, sem ponto físico ou funcionários.
Rede especializada em higienização de estofados, operando em formato home based. O franqueado atende clientes diretamente, sem depender de funcionários.