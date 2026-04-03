Novo Manual da NR-1: o que muda na gestão de riscos nas empresas

Por Allessandra Canuto*

As doenças ocupacionais sempre estiveram presentes no ambiente de trabalho, embora nem sempre tenham sido reconhecidas sob a perspectiva da saúde mental.

Nesse contexto, os riscos psicossociais abrangem fatores como sobrecarga de trabalho, ambientes organizacionais desregulados, baixa remuneração e condições que podem desencadear transtornos como ansiedade, burnout e depressão.

A partir de maio de 2026, empresas passarão a ser fiscalizadas de acordo com as exigências da nova redação da NR-1, norma que estabelece diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho.

Diante disso, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o novo Manual de Interpretação e Aplicação da NR-1, trazendo diretrizes mais claras para a implementação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) nas empresas brasileiras.

A modernização da segurança e saúde no trabalho no Brasil

O novo manual é um passo importante na modernização da segurança e saúde no trabalho no Brasil.

Ao trazer orientações práticas e incorporar temas como saúde mental, ele fortalece a prevenção e contribui para ambientes de trabalho mais seguros, produtivos e humanizados.

Embora pareça apenas mais uma atualização normativa, esse é um movimento extremamente relevante na consolidação dos riscos psicossociais como parte indissociável da saúde ocupacional dentro das corporações.

A publicação surge em um cenário importante de atualização normativa, especialmente após as mudanças introduzidas pela Portaria MTE nº 1.419/2024, que ampliaram o escopo da segurança e saúde no trabalho no Brasil.

O papel do novo Manual de Interpretação e Aplicação da NR-1

A NR-1 tem como objetivo central garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis por meio da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Agora, com o novo manual a finalidade é orientar a interpretação e aplicação prática da norma, reduzindo dúvidas e padronizando procedimentos para empregadores, trabalhadores e profissionais da área.

O manual vai tornar a gestão de riscos mais estruturada, ampliar o olhar para riscos psicossociais, melhorar a implementação do PGR, fortalecer a cultura de prevenção, reduzir riscos legais e trabalhistas e ainda deverá promover melhoria contínua dentro das empresas.

Na prática, isso resulta em ambientes de trabalho mais seguros, redução de acidentes, valorização da saúde mental e maior conformidade legal, ou seja, benefícios tanto para as empresas quanto para os trabalhadores.

Enquanto a norma traz regras mais técnicas e obrigatórias, o manual ajuda a entender como aplicar essas regras no dia a dia; como interpretar corretamente os requisitos legais e quais são as melhores práticas para cumprir a norma.

Exemplos práticos e a identificação de perigos

Alguns exemplos claros disso são: conflitos recorrentes entre líderes e liderados, sobrecarga emocional e aumentos de afastamentos de colaboradores.

Se baseando na NR-1, as empresas poderão desenvolver ações preventivas para agir nesse cenário, capacitar os líderes para conversas mais desafiadoras, praticar uma escuta mais ativas para regular o ambiente para um lugar mais produtivo.

Com isso, empresas passarão a identificação de perigos de forma mais efetiva; terão uma avaliação de riscos mais assertiva e vão conseguir agir com medidas preventivas.

Essas orientações ajudam a transformar a NR-1 em um sistema contínuo de gestão, e não apenas em uma exigência legal.

Consolidação dos riscos psicossociais como prioridade

Um dos maiores avanços para esse ano será a consolidação da gestão dos riscos psicossociais, como: estresse ocupacional, assédio moral e sexual e sobrecarga de trabalho.

Esses fatores passam a ter o mesmo nível de importância que riscos físicos, químicos e biológicos, exigindo avaliação e controle sistemáticos.

Diferentemente da norma, que é mais técnica e jurídica, o manual se torna uma ferramenta essencial para facilitar a aplicação da NR-1 no dia a dia das organizações com impactos diretos na gestão empresarial, como:

Redução de riscos legais e trabalhistas;

Maior atenção à saúde mental no trabalho;

Necessidade de revisão e atualização do PGR ;

Integração entre áreas como RH , SST e compliance .



Além disso, o prazo de adequação às novas exigências da NR-1 reforça a urgência da implementação dessas práticas.

Mais do que uma obrigação legal, a NR-1 passa a ser uma ferramenta estratégica de gestão e o manual, um guia essencial para sua efetiva implementação.

*Allessandra Canuto é especialista em Inteligência Emocional e Saúde Mental para o Desenvolvimento de Equipes de Alta Performance. Atua na formação de consultores, mentores e líderes conscientes por meio de projetos como People Shaper, Skill Flow e PODeSENTIR.