Como a queda dos juros beneficia os fundos imobiliários

Por Christiano Moreira*

Depois de um longo período convivendo com juros elevados, o mercado começa a enxergar com mais clareza a possibilidade de um ciclo consistente de queda da Taxa Selic ao longo de 2026.

E para os investidores de Fundos Imobiliários, esse movimento é uma boa notícia e tem potencial para ser um divisor de águas.

A queda dos juros tem um impacto estruturalmente positivo para os FIIs, tanto do ponto de vista de preço, quanto de geração de renda e novas oportunidades.

Juros em queda e o efeito no preço dos ativos

Quando a Taxa Selic cai, a taxa de desconto usada para trazer os aluguéis futuros a valor presente diminui, elevando o valor justo dos imóveis e, consequentemente, das cotas dos FIIs.

O impacto mais imediato da redução da taxa de juros é a reprecificação dos ativos imobiliários e dos próprios Fundos Imobiliários na Bolsa.

Quando os ativos de Renda Fixa passam a oferecer retornos menores, os FIIs se tornam mais atrativos para os investidores. Isso contribui para um aumento de demanda, maior liquidez e valorização das cotas.

Em ciclos anteriores, observou-se esse mesmo padrão: assim que a Taxa Selic entra em trajetória de queda, os fluxos migram de forma gradual da renda fixa para ativos como ações, imóveis e FIIs.

Redução do custo de capital

Outro ponto fundamental é o impacto da queda dos juros no custo de capital dos ocupantes, da alavancagem dos fundos e dos projetos imobiliários.

Juros mais baixos contribuem para destravar investimentos e viabilizar expansões. Na prática, isso cria um ambiente mais fértil para:

Desenvolvimento de novos empreendimentos;

Realavancagem dos fundos gerando um aumento do rendimento do fundo ;

Renegociação de contratos.

FIIs de tijolo: com ocupação em alta, aluguéis ganham força

Nos fundos imobiliários de tijolo, a queda dos juros costuma estimular a atividade econômica como um todo. Com crédito mais barato, empresas investem mais, expandem operações e demandam mais espaço físico.

Isso tem reflexo direto no aumento da ocupação, na redução da vacância, no poder de negociação dos proprietários e em reajustes mais consistentes dos valores de aluguel.

Em segmentos como logística, shoppings e escritórios bem localizados, esse efeito é ainda mais evidente. O resultado é um crescimento mais sustentável da receita imobiliária e maior previsibilidade na distribuição de dividendos.

Fundos de papel indexados ao IPCA: compressão do spread

No caso dos FIIs de recebíveis, a queda dos juros também traz benefícios relevantes. Em fundos atrelados ao IPCA, a redução das taxas tende a gerar valorização dos títulos na marcação a mercado.

Isso cria espaço para ganho de capital além do carrego mensal. Além disso, com juros menores, empresas conseguem honrar compromissos com mais facilidade e a inadimplência fica mais controlada.

Longo prazo volta a ser destaque para o investidor

Existe também o efeito psicológico sobre o investidor. Em ambientes de juros muito altos, o mercado tende a ficar mais defensivo, com foco excessivo em liquidez e curto prazo.

Com a redução dos juros, o investidor tende a reorientar suas alocações para ativos reais. Esse movimento é essencial para os FIIs, que são instrumentos de construção de renda e patrimônio no longo prazo.

Mas, é importante ressaltar que a oportunidade não elimina a necessidade de critério. A seleção de bons ativos continua sendo decisiva para o investidor brasileiro.

A análise de portfólio, avaliação de risco, diversificação entre segmentos e disciplina de longo prazo devem ser sempre mantidas. Dentro deste cenário, 2026 pode marcar o ano da retomada dos FIIs como protagonistas.

*Christiano Moreira é sócio e diretor da Devant Asset.