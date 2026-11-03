Black Friday: 7 dicas para reduzir custos com o WhatsApp Business

A nova cobrança da API do WhatsApp Business torna a eficiência no atendimento estratégica para reduzir custos na Black Friday
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Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07h00.
Desde 1º de outubro de 2026, a Meta cobra mensagens de serviço enviadas pela API oficial do WhatsApp Business, o que amplia a preocupação com custos na Black Friday. Rafael Pacheco, CEO da Wiv, empresa de inteligência conversacional, recomenda simplificar fluxos de atendimento, automatizar dúvidas frequentes e segmentar campanhas para reduzir interações sem conversão.
Desde 1º de outubro, a Meta passou a cobrar pelas mensagens de serviço enviadas pela API oficial do WhatsApp Business, o que torna o volume de conversas durante períodos de alta demanda um fator ainda mais estratégico para as operações.
Diante disso, preparar os fluxos de atendimento com antecedência e reduzir interações desnecessárias pode ser tão importante quanto garantir escala para atender os consumidores.
“A Black Friday tende a concentrar uma quantidade maior de consultas sobre produtos, preços, formas de pagamento, disponibilidade, entrega, rastreamento e trocas. Nesse cenário, cada etapa desnecessária de uma conversa pode representar não apenas uma experiência menos eficiente para o consumidor, mas também mais mensagens enviadas e, consequentemente, um custo maior para as empresas”, comenta Rafael Pacheco, CEO da Wiv e especialista em plataformas de mensageria.
Segundo ele, a lógica de custo da data mudou. “Até o ano passado, o investimento das marcas no canal se resumia aos disparos ativos, e era fácil de medir. Agora, se uma empresa disparar mensagens para 50 mil pessoas e 20% responderem, mas não comprarem, o CAC pode ficar muito alto. Quem responde e não compra gera custo sem retorno”, explica Pacheco.
Pacheco elenca algumas das principais estratégias que as empresas podem adotar para se preparar da melhor forma para o atendimento ao consumidor na Black Friday. Confira:
Recursos interativos, como o WhatsApp Flows, reúnem em uma única interface etapas que exigiriam várias mensagens.
Em um e-commerce, por exemplo, o cliente informa faixa de preço, marca preferida e forma de pagamento em poucos passos e recebe sugestões de produtos alinhadas ao seu perfil.
“O ganho aqui está na redução do esforço do consumidor e no potencial de conversão da jornada, além da redução de custo”, afirma Pacheco.
A inteligência artificial pode absorver dúvidas recorrentes e reduzir o volume de interações nos picos.
Para isso, é preciso deixar claro o que é resolvido automaticamente e o que exige um atendente.
“A automação deve absorver as demandas previsíveis e repetitivas, como consulta de ofertas, dúvidas sobre condições de pagamento, informações de entrega, rastreamento de pedidos e orientações sobre trocas”, avalia o CEO da Wiv.
Mapear com antecedência as perguntas típicas da data permite deixar respostas e fluxos prontos e evitar conversas longas e repetitivas.
Essas perguntas costumam tratar de preços, estoque, prazos, pagamento e trocas.
“Dúvidas sobre pedidos, entregas e trocas podem ser antecipadas com comunicações proativas e opções de autoatendimento, reduzindo a demanda sobre as equipes e os custos operacionais”, destaca Pacheco.
Segundo ele, o pós-venda também é uma chance de fortalecer a confiança e estimular a recompra, com mensagens baseadas no histórico do cliente.
Reclamações, exceções e casos complexos precisam de uma rota clara para o atendimento humano.
O objetivo é evitar tanto as transferências desnecessárias quanto a insistência em uma automação que não resolve.
“O atendimento humano deve cuidar do que exige interpretação, negociação, empatia ou decisão fora das regras. A passagem precisa preservar o histórico, para que o cliente não tenha que repetir tudo”, pontua.
Com a nova lógica de cobrança, contar mensagens não basta.
Indicadores como taxa de resolução, recontato, tempo de resposta, taxa de erro e satisfação mostram se o atendimento funciona e onde há espaço para reduzir custos.
“Muitas empresas fazem campanhas consecutivas, mas não olham para os dados para aprender com erros e acertos. A provocação que deixamos é: o que você aprendeu nas Black Fridays anteriores que vai intensificar ou deixar de fazer este ano?”, recomenda Pacheco.
Revisar fluxos e simular situações antes da data ajuda a identificar gargalos antes do pico.
Nos disparos promocionais, a segmentação evita custo sem retorno.
“Um dos principais problemas são as mensagens promocionais genéricas, disparadas em massa, sem considerar o interesse ou o momento de compra de cada cliente. Além de gerar custos, elas podem aumentar o volume de bloqueios, descadastros e interações sem conversão”, alerta.
O executivo também recomenda listas VIP por adesão voluntária, em que o próprio cliente escolhe as categorias que quer acompanhar.
Isso forma uma base mais qualificada.
A mudança na precificação pode estimular a diversificação da mensageria, com alternativas como o Google RCS, de acordo com o perfil da operação e do público.
Para Pacheco, a discussão vai além da cobrança.
A questão é avaliar quanto custa cada interação e se cada mensagem contribui de fato para resolver a demanda ou fazer a jornada avançar.
Desde 1º de outubro, a Meta passou a cobrar pelas mensagens de serviço enviadas pela API oficial do WhatsApp Business. Com isso, o volume de mensagens e as interações desnecessárias passaram a ter maior impacto sobre os custos das operações de atendimento.
Segundo Rafael Pacheco, CEO da Wiv, as empresas podem reduzir custos ao simplificar fluxos de atendimento, utilizar recursos como o WhatsApp Flows e automatizar dúvidas recorrentes. A segmentação de campanhas e a análise de indicadores também ajudam a evitar mensagens sem retorno comercial.
A inteligência artificial pode resolver demandas previsíveis e repetitivas, como consultas sobre ofertas, pagamentos, entregas, rastreamento e trocas. Rafael Pacheco, CEO da Wiv, recomenda que as empresas definam quais situações podem ser resolvidas automaticamente e quais precisam de atendimento humano.
Reclamações, exceções e situações que exigem interpretação, negociação, empatia ou decisões fora das regras devem ser encaminhadas ao atendimento humano, segundo Rafael Pacheco. O CEO da Wiv também recomenda preservar o histórico da conversa para evitar que o consumidor precise repetir informações.
A segmentação ajuda a evitar disparos genéricos para consumidores sem interesse ou intenção de compra, reduzindo custos e interações sem conversão. Rafael Pacheco também recomenda listas VIP por adesão voluntária, nas quais os próprios clientes escolhem as categorias de produtos que desejam acompanhar.
Além do volume de mensagens, as empresas devem acompanhar taxa de resolução, recontato, tempo de resposta, taxa de erro e satisfação do consumidor. Segundo Rafael Pacheco, a análise desses dados permite identificar falhas e melhorar as estratégias adotadas durante a Black Friday.