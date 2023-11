O carro cachorro da Petlove entrou na trend ‘dois reais ou um presente misterioso’

Entre os dias 17 e 19 de novembro, alguns paulistanos relataram ter se deparado com um carro peludo, em formato de cachorro, pelas ruas de São Paulo - SP. Não, não era uma lenda urbana, e sim uma ação da Petlove. O Petcar passou por pontos turísticos da cidade, procurando por tutores e realizando dinâmicas especiais, promovendo a Pet Friday, Black Friday da empresa.

Entre as ações, o público pode escolher entre R$ 2,00 e um presente misterioso, reproduzindo uma trend de sucesso nas redes sociais, em uma versão voltada para produtos pet.

Nos pontos de parada do Petcar os tutores tiveram a oportunidade de ganhar presentes exclusivos em troca de palavras-chave divulgadas nas redes sociais da Petlove (@petlovebrasil), nos dias das ativações.

Aposta no leve e divertido

A ação foi pensada para levar uma dose extra de leveza e bom humor aos tutores, já que o Petcar é um dos símbolos mais icônicos da marca. A ativação ainda teve como objetivo comunicar o início do Esquenta Pet Friday, que ofereceu até 80% em diversos itens no site e nas lojas da Petlove em todas as categorias.

“Esse é um dos períodos mais importantes para a nossa marca e para os tutores de todo o Brasil. Não podíamos deixar de fora de nossas ações um dos nossos símbolos mais icônicos, que é o Petcar. Sabemos que a Black Friday é um momento pelo qual os nossos clientes esperam ansiosamente e também queremos permeá-lo pelo bom humor e pela leveza que só a Petlove tem. Os pets são o centro das nossas escolhas e isso também diz respeito às nossas ofertas e aos produtos e serviços que fazem parte dessa campanha. Quanto mais tutores aproveitarem a Pet Friday, maior a quantidade de animais de estimação com seus sonhos realizados”, reforça André Romeiro, diretor de Marcas & Comunicação da Petlove.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Doação de pontos promove chances de cura do câncer infantojuvenil

Todo profissional precisa ser Influenciador Digital?

A idade chega para todo mundo? Para Madonna não!