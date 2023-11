Doação de pontos promove chances de cura do câncer infantojuvenil

Com o objetivo de reforçar o compromisso com o apoio a causas sociais, a Livelo inseriu o Instituto Ronald McDonald em seu catálogo. A partir de agora os clientes do programa de recompensas podem usar seus pontos para ajudar a entidade que a 24 anos promove a saúde de jovens e seus familiares, contribuindo com as chances de cura do câncer infantojuvenil.

“Estamos felizes em anunciar a parceria com o Instituto Ronald McDonald, organização que atua há muitos anos na luta contra o câncer infantojuvenil e outras enfermidades, reiterando nosso compromisso de apoiar projetos que visem promover o bem-estar da sociedade.”, comenta Daniel Pagano, CMO & COO da Livelo.

Com a ação, a Livelo passa a disponibilizar 17 instituições de caridade parceiras em seu catálogo para doação de pontos.

Opções de contribuição

Os participantes podem doar entre 500 e 8.500 pontos Livelo. Uma doação de 500 pontos viabiliza, por exemplo, o acolhimento em hospitais. Com 1.500 pontos é possível fornecer suporte às famílias e contribuir para a alimentação de uma criança ou jovem em uma das sete unidades do Programa Casa Ronald McDonald. Já com 3.000 pontos, os clientes podem auxiliar no apoio ao tratamento da doença, contribuindo para a realização de exames.Com 8.500 pontos, os participantes ajudam com ações para o diagnóstico precoce.

“Nós, do Instituto Ronald McDonald, temos como missão promover saúde e bem-estar para crianças e adolescentes antes, durante e após o tratamento da doença. Por isso, trabalhamos com diversos projetos para mudar o cenário dessa doença que representa a primeira causa de morte na faixa etária de 1 a 19 anos no país. E parcerias como essas nos ajudam a chegar ainda mais perto da nossa missão”, destaca Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Liga universitária aproxima estudantes de negócios a grandes líderes do agronegócio

THC versus CBD: mitos e verdades sobre tratamentos com canabidiol

Venda de genéricos cresce 13% ao ano no Brasil ante 5% em países desenvolvidos