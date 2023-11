Xiaomi Redmi Note 12 na Black Friday: preço, detalhes e ficha técnica

O Xiaomi Redmi Note 12, lançado em 2023, é um smartphone de tela robusta e com boa resolução. Neste quesito, vale a pena olhar para a taxa de atualização, que garante uma navegação rápida e bom desempenho para quem gosta de jogar no celular.

Conheça as especificações do aparelho, que pode ser uma boa opção para comprar na Black Friday.

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Resolução da tela: AMOLED Full HD+

Processador: Snapdragon 4 Gen 1

Memória RAM: 4GB

Armazenamento: 128 GB

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Internet: 5G

Cartão de memória: sim, MicroSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Câmera principal: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Xiaomi Redmi Note 12 5G: preço e custo-benefício

O dispositivo da fabricante chinesa concilia bons recursos, como o conjunto de câmeras e as configurações da tela, com um bom custo-benefício. O preço gira em torno de R$ 2500. Explicamos mais abaixo.

Memória RAM do Xiaomi Redmi Note 12

Vem com opções de 4 GB e 6GB de RAM e uma capacidade de armazenamento de 128 GB. É alimentado pelo Snapdragon 4 Gen 1 da Qualcomm e suporta 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC (pagamentos por aproximação).

Redmi Note 12: câmera tripla de 48MP

Em uma lente é importante olhar dois fatores: a abertura, que controla a quantidade de luz captada pelo sensor, e para os megapixels, que garante a resolução da imagem. O jogo de câmeras consiste em três lentes traseiras e uma frontal para selfies e videochamadas.

Câmera Principal (48 MP, f/1.8)

Resolução de 50 megapixels para captura detalhada, abertura f/1.9 ampla para fotos nítidas em ambientes com pouca luz.

Câmera Ultrawide (8 MP, f/2.2)

Resolução de 8 megapixels para amplas cenas, abertura f/2.2 razoavelmente boa em condições de luz moderada.

Câmera Macro (2 MP, f/2.4)

Resolução de 2 megapixels para detalhes em objetos próximos, e abertura f/2.4.

Câmera Frontal (16 MP, f/2.45):

Resolução de 16 megapixels para selfies detalhadas, abertura f/2.5 moderada para condições de luz padrão.

O modelo também faz gravações em 720p e 1080p em 30 fps (frames por segundo).

Tela de 6,67 polegadas de alta resolução

O Redmi Note 12 possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 2400x1080 pixels e taxa de atualização de 120Hz, que deixa a navegação do aparelho mais fluida. Também vem com proteção de tela Gorilla Glass 3 contra riscos e arranhões.

Está disponível em três cores: verde, cinza e azul, com tecnologia IP53 para proteção contra poeira e respingos d'água.

Xiaomi Redmi Note 12: bateria de 5000 mAh

A bateria de 5000mAh oferece uma longa duração, com carregamento rápido de 33W incluído no pacote.

Preço e ofertas do Xiaomi Redmi Note 12