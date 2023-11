Bússola & Cia: Allied prevê 40% das vendas da black friday serão de smartphones 5G

A Allied Tecnologia prevê que smartphones 5G representarão 40% das vendas na Black Friday deste ano, mantendo os aparelhos como preferência dos compradores na data promocional no país. "No Brasil, os consumidores costumam acompanhar os preços dos produtos antes de finalizarem suas compras, especialmente no caso dos itens de maior valor agregado. Desta forma, a Black Friday se torna um evento importante para a venda de smartphones, em função da expectativa por maiores descontos. Neste ano, dado o avanço do 5G no país, acreditamos que os aparelhos que possuem essa tecnologia serão os itens mais buscados pelos nossos clientes”, comenta Pedro Gabriel, Diretor de Varejo Digital da Allied Segundo o executivo, a estimativa é de que os aparelhos 5G devem ultrapassar os 40% durante a Black Friday.

Segurança

O banco BV está conduzindo testes com a Parchain, blockchain permissionada desenvolvida pela Parfin, para players institucionais, que provê privacidade, performance e segurança para as transações on-chain. A solução está entre as três opções que estão sendo avaliadas pelo Banco Central para integração no DREX, juntamente com as alternativas Anonymous Zether e Starlight. Além disso, o BV finalizou todos os fluxos obrigatórios do projeto piloto do DREX, que tinha data limite do cronograma do Banco Central para terminar até janeiro de 2024.

Aporte

A GrowinCo recebeu aporte de US$ 220 mil da Mandi Ventures, fundo de capital de risco especializado em tecnologias de alimentos e agricultura. O aporte soma-se a US$ 735 mil captados em julho deste ano em rodada liderada por GVAngels, Harvard Angels e Urca Angels. A GrowinCo acelera sua expansão nos Estados Unidos, onde atende grandes clientes do setor, além de aplicar recursos em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar sua plataforma e incrementar sua equipe de vendas e marketing.

Face

A Espaço Facial registrou aumento de 30% no número de clientes atendidos em suas lojas. A previsão da empresa é fechar 2023 com 21 unidades em operação e 10 vendidas, além de um faturamento 105% maior do que no ano anterior. Para 2024, a previsão é a abertura de 12 novas lojas. A rede tem como sócios Márcio Garcia e Deborah Secco, conta com mais de 20 lojas em cinco estados.

Aporte social

A Levo irá doar mensalmente 2% de todo o seu faturamento à Gerando Falcões, rede de desenvolvimento social que atua para interromper o ciclo de pobreza no país com inovação e tecnologia através de inclusão social, acesso à cultura, esportes e programas de capacitação profissional. O montante será destinado às áreas-chave de atuação da organização, que também possui como foco a promoção da saúde, educação e lazer nas favelas brasileiras.

Design com IA

A Redraw lançou uma plataforma que utiliza inteligência artificial para gerar imagens e renderizar projetos de arquitetos, designers e engenheiros. A plataforma inovadora oferece melhores imagens e espaços mais detalhados do projeto, com uma economia de até 48 horas para entrega final. Após o lançamento, a Redraw registrou aumento de 700% em número de clientes em apenas quatro meses, chegando a mais de 2400 usuários e, aproximadamente, R$153 mil em receita.

Arte e aço

Em 2023, a ArcelorMittal foi uma das grandes parceiras da Fábrica de Grafitti, iniciativa que humaniza distritos industriais, em cidades do interior dos estados brasileiros, por meio da arte urbana, democratizando o acesso à arte e formando crianças e jovens. Com a parceria foram pintados mais de 73 mil metros quadrados de grafite em espaços públicos e cerca de 1600 metros quadrados de pintura artística foram realizadas nas escolas.

Crédito

A Loara Crédito estima ter intermediado quase R$1 bilhão em operações de crédito, em parceria com mais de 60 instituições financeiras. A companhia espera fechar o ano com um crescimento de 60% na intermediação de Crédito Empresarial. A Loara foca suas operações pequenas, médias e grandes empresas, num total de 700 clientes.

Líderes

A Board Academy fechou acordo com a C-Level Group, holding brasileira referência em processos de Executive Search, com o objetivo de transformar os negócios por meio de líderes. A projeção de receita com a parceria é de R$ 5 milhões no primeiro ano de operação, atuando com pelo menos 70 conselheiros e com mais de 15 empresas impactadas.

Parceria

A Cuponeria Loyalty anuncia parceria com Estácio, Bradesco Seguros e Ticket. A empresa apresentou um crescimento em 2023 de 100% em clubes de benefícios, plataforma que oferece vantagens de compra para os clientes de uma empresa, e amplia o nicho de parceiros para ajudar grandes marcas a se conectarem com os seus clientes.

Evento

Acontece, em 1 de dezembro, a 4º edição do Corporate Venture Summit, no World Trade Center, em São Paulo. O CVS 2023 é um encontro de inovação corporativa do Brasil e, há 4 anos, proporciona a aproximação de empresas consolidadas e inovação por meio da colaboração com startups. Organizado pela FCJ Venture Builder, a expectativa é reunir mais de 750 líderes presencialmente, que terão a oportunidade de entender na prática como uma corporate venture builder opera, quais os benefícios da inovação aberta para as corporações e como as startups podem ser grande aliadas no processo de adoção de inovações.

Prata

A Céu de Prata projeta aumento de 15% nas vendas na Black Friday 2023, com vendas de mais de 21 mil joias com ticket médio de R$ 210. Com 54% das vendas esperadas para São Paulo, a empresa registrou aumento de 34% em novos clientes no último ano, atingindo mais de 250 mil usuários e 5 mil pedidos durante o evento. A CEO Yara Machado destaca a importância da Black Friday para expandir a base de clientes.

Software

A Aurum lançou a quinta edição da Novembro Black Astrea, promoção descontos que chegaram até 50% de descontos na aquisição de novos planos do software Astrea, o principal software criado na nuvem e comercializado sob modelo de assinatura anual e mensal para pequenos e médios escritórios. Com essa rodada de descontos em novembro, a legaltech projeta um crescimento de 30% na receita de 2023.

Bossa

A Bossa Invest, sob o comando do CEO Paulo Tomazela, foi destacada na categoria Excellent do ranking 2024 de melhores fundos de Venture Capital Seed & Early Stage, da Leaders League. A agência internacional de classificação e serviços empresariais é especializada em montar rankings e pesquisas de mercado.

Black flor

A Giuliana Flores aposta num crescimento de 15% comparado com o ano passado, no período de 20 a 24 de novembro. E oferece orquídeas com desconto de 50%. Além disso, o recém lançado clube de assinaturas, Clube da Giu, que promove imersão no universo florido e colorido da marca com arranjo com vaso, sachê perfumado e playlist musical todos os meses na casa dos clientes está com desconto promocional de 50%.

Monitorando

Projetando faturamento de R$13 milhões neste ano, a Proesc está fechando 2023 com mais um lançamento, o Rotina Escolar. A funcionalidade de controle da rotina dos alunos em tempo real mostra, por meio do aplicativo Proesc Agenda, ações do dia a dia, como idas ao banheiro, alimentação, hidratação, e outras ações. O foco da ferramenta é simplificar a gestão das crianças na escola, promovendo o bem-estar e a eficiência no ambiente escolar, deixando os pais por dentro de cada atividade.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Maxipark faz sucessão, sem deixar de reverenciar o passado

Viveo tem crescimento orgânico de 16,8% e totaliza R$ 2,8 bi de receita líquida

Food Service cai 5,1% no 3º trimestre, mas IMC registra alta de 7,6%