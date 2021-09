Neurologista mexicano dá aula grátis sobre uso de Canabbis em autismo

Nesta quinta-feira, 23, a HempMeds transmitirá gratuitamente para médicos uma aula inédita com o neurologista mexicano Carlos G. Aguirre Velazquez. A grade de conteúdo da transmissão vai abordar o uso dos produtos de Cannabis com fins medicinais nos tratamentos de autismo e garantirá aos participantes um certificado de participação internacional. A aula será em espanhol e, para se inscrever, basta clicar no link.

Com mais de 35 anos de experiência como neurologista pediátrico, atuando em medicina privada e serviços públicos, Aguirre Velazquez tem vasta experiência na área clínica e também como pesquisador. O médico já publicou 18 artigos abordando temas como epilepsia, autismo, TDAH (transtorno de déficit de atenção), convulsões, dificuldades em aprendizagem e neurologia.

“Em 2020, Carlos Aguirre recebeu o prêmio de estar entre os 50 médicos mais importantes do México e foi o pioneiro em prescrever o uso de Medicina Canabinoide em epilepsia pediátrica no país. Vai ser uma honra tê-lo no comando da aula”, afirma Renato Anghinah, CMO da HempMeds no Brasil.

A aula faz parte do “HM Top Science”, uma iniciativa da HempMeds com conteúdo gratuito, de qualidade e focado em evidências científicas, apresentando grandes nomes da Medicina Canabinoide.

