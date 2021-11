Natural One leva consumidores para lugares paradisíacos do Brasil

A Natural One, marca líder em sucos 100% naturais no país, lança o concurso cultural Experiência Natural One. A ação vai sortear um fim de semana completo para três pessoas, com direito a um acompanhante, em destinos turísticos paradisíacos do Brasil. O período de inscrição vai até o dia 30 de novembro, e pode ser feita pelo site.

A marca levará os vencedores para cidades em alguns dos lugares que marcam a beleza do país por meio da fauna e flora: Bahia, São Paulo e Santa Catarina. As casas contarão com ambiente personalizado, inspirado na natureza e com mimos da marca. Os vencedores poderão se hospedar na localidade mais próxima à cidade em que residem, a depender da disponibilidade.

Para participar da promoção, os participantes terão de mostrar como experimentam a natureza com a Natural One por meio de uma foto ou vídeo no feed: seja praticando ioga, criando uma combinação saudável, pegando um sol na varanda, montando um espaço verde em casa ou até deixando seu home office mais natural — sempre com o suco em cena.

Os participantes devem seguir o perfil do Instagram da marca, e marcar a hashtag #experiencianaturalone na postagem para concorrer a essa experiência única. Cada participante poderá enviar um número ilimitado de fotos durante todo o período, desde que sejam fotos diferentes.

“Muito além do prêmio em si, queremos conectar nossos consumidores ao conceito da marca, levando as pessoas para experimentar a natureza na prática, junto com os nossos sucos que são 100% naturais”, afirma Rafael Catolé, general manager internacional da Natural One.

Posicionamento renovado

Recentemente a companhia lançou novo posicionamento e vídeo manifesto com nova assinatura da marca: “Experimente a natureza em você”, com o objetivo de assumir o ar de saudabilidade, inovação e criatividade.

O rebranding foi apresentado na campanha institucional da marca e destacou o blend visual, trazendo uma mistura de paper craft com elementos reais, em uma linguagem colorida, brasileira e alto-astral.

