Minute Media celebra expansão e parcerias na América Latina

A operação do Brasil do grupo Minute Media, que em outubro de 2022 completou 6 anos, comemora sua bem-sucedida expansão para a América Latina. Depois de importantes marcos como o grande sucesso na Copa do Mundo de 2018, os recorrentes projetos com patrocinadores da Conmebol Libertadores e o recente lançamento da marca americana The Players’ Tribune (TPT), a operação brasileira se tornou o hub da América Latina e já vem colecionando cases de sucesso, ao lado de grandes marcas.

Como já faz em outras regiões, como Europa e Ásia, o grupo escolheu um parceiro para representação nos mercados latino-americanos, exceto o Brasil. A Laugh, empresa selecionada no fim de 2020 e gerenciada pelo country manager da Minute Media, Eduardo Paulsen, é capitaneada por Ignacio Bernado (cofounder & CRO, com passagens pela Perform/Groupo DAZN), German Toribio (cofounder & CEO, com passagens pela MediaMath, Grupo Clarín e Mercaod Livre) e Julian Carneiro (cofounder & creative strategist, com passagem pela Perform/Groupo DAZN).

O primeiro grande case da parceria foi o projeto “Sabor da Glória”, série de três episódios desenvolvida para a Mastercard para a final da Conmebo Libertadores 2021 ("5kg de Pasión", "5kg de Esperanza" e "10kg de Felicidad"). A ação foi aclamada pelo mercado e selecionada no Festival of Media - Fomla 2022. A Minute Media firmou e expandiu também, nos últimos anos, sua parceria local com as plataformas HBO Max e TNT Sports.

Depois de lançar, às vésperas da final da Uefa Champions League de 2022, o episódio “Nada está escrito”, com o ex-goleiro do Real Madrid, Iker Casillas, no The Players’ Tribune, a marca 90min desenvolveu, com o apoio da Laugh, a série animada recém lançada “Os 12 Apóstolos” (que conta a história da Champions League de maneira caricata e focada no publico mexicano). O conteúdo está sendo distribuído não só em suas próprias plataformas, mas também no aplicativo HBO Max OTT no México.

Outro caso marcante construído na região foi com a empresa de jogos EA Sports. O grupo levou recentemente a marca 90min para as placas de campo de videogame do Fifa 23 na Argentina e desenvolveu o projeto que será lançado em breve, o “Heroes”. Trata-se de uma série de 4 episódios com a participação de quatro lendas do esporte: o pentacampeão mundial Lucio, Javier Mascherano (Argentina), Diego Forlán (Uruguai) e Rafa Márquez (México).

“Todos esses recentes projetos ajudaram a levar a marca Minute Media a outro patamar na região. Os diversos casos criados com marcas tão relevantes na região nos permitem vislumbrar um futuro promissor. Fico muito feliz e orgulhoso com o resultado que a marca tem atingido na América Latina em tão pouco tempo de atuação”, diz Eduardo Paulsen, Country Manager do grupo Minute Media no Brasil e Head do TPT Brasil.

O sócio da Laugh e responsável por toda a parte criativa dos projetos, Julian Carneiro, diz: “Graças aos nossos anos de experiência em marketing digital esportivo e tendo percorrido um longo caminho, ousamos fazer isso funcionar. Mas acima de tudo, conseguimos um relacionamento espetacular com nossos parceiros. Vale ressaltar que estamos associados a uma empresa muito profissional e séria com mídia premium do estilo que gostamos de trabalhar. E que confiaram em nossas loucuras criativas na hora de agregar valor aos nossos clientes e não os manter com uma simples distribuição de pautas”.

Além dos recentes cases, a parceria Minute Media / Laugh desenvolveu também na América Latina outros importantes projetos para grandes marcas como Fedex, DHL e Amstel. Para 2023, a Minute Media vem planejando outras grandes ativações em parcerias com marcas, além do desenvolvimento da sua recente tecnologia lançada de supply-side platform (SSP).

O objetivo é fornecer uma conexão mais eficiente e direta entre publishers e marcas que trabalham no ecossistema de publicidade programática. O SSP da Minute Media permite que os anunciantes acessem o público exclusivo da Minute Media, além de permitir que os editores acessem a demanda de venda direta da empresa para aumentar a receita geral.

