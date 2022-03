Mercado dinâmico leva profissionais de TI a carreiras multidisciplinares

“Sempre quis ser perita criminal, tipo CSI”. É assim que Mariana Brum explica o seu objetivo no início da carreira. Apesar de não exercer a função, as suas atribuições adquiridas nos últimos anos a levam para um caminho investigativo. Formada em Engenharia Química pela UFSCar, aos 31 anos ela integra o time de Customer Success da Incognia — empresa brasileira, privacy-by-design e inovadora em tecnologia de localização, capaz de fornecer a solução de autenticação mobile sem fricção para bancos, empresas fintech e m-commerces.

Mariana e outras centenas de profissionais que atuam em Tecnologia têm suas habilidades reconhecidas, lapidadas e utilizadas na rotina de empresas como a Incognia. No caso dela, sua incursão no segmento tech foi por acaso, quando participou de processos seletivos no setor financeiro e foi cobrir uma vaga no setor de segurança de uma empresa.

“Comecei auxiliando os colegas com cálculos. Com entendimento operacional e necessidades preventivas, assimilei alguns problemas de processo e passei a buscar soluções”, disse a engenheira — que em questão de meses já havia se matriculado em pós-graduação em Ciências de Dados.

“Foi identificando modus operandi e outliers (formas de operação e comportamento fora do padrão) que me encontrei enquanto profissional. Eu queria uma função que eu enxergasse propósito. Nunca quis ser bombeira ou médica, eu queria resolver problemas e organizar coisas. Minha jornada me levou a prevenir e dificultar ações fraudulentas. A formação em Engenharia me ajudou muito, pois exige-se muita análise e rápida aprendizagem. Mas, é imprescindível ter ética”, afirma Mariana.

Ela, que já passou por empresas como Stone, Pay Certify e Ebanx, explica o porquê de estar como Customer Success na Incognia.

“A fraude muda o tempo todo. É um trabalho que requer muito acompanhamento. Além do produto, oferecemos uma espécie de consultoria para que o cliente faça o melhor uso dos serviços adquiridos e tenha bons resultados. Outro ponto relevante é integrar a solução Incognia com outros serviços de segurança adquiridos pelo cliente. Temos clientes que utilizam diversas empresas na sua estratégia, em que uma complementa a outra e torna os produtos mais seguros”.

Encontrar talentos como Mariana é um dos papéis desempenhados por Thaís Cavalcante, de 29 anos, Head of People da Incognia. Ela também passou por transição de carreira e, no seu caso, foi incentivada pela própria empresa — na qual trabalha desde 2017. Formada em Ciência da Computação pela UFPE, Thaís acumula experiências com inteligência de mercado e consultoria empresarial.

“Desde a época de empresa júnior eu sempre me inclinava a atividades em que tivessem contato com clientes e com implementação de projetos. Tive oportunidade de fazer intercâmbio para Inglaterra e por meses eu estagiei como programadora e vi que não seria a minha primeira opção de carreira”, conta.

Cavalcante integrou a equipe da Incognia para acompanhar mais de perto os processos da empresa e tinha a missão de escalar e amenizar gargalos. “Eu comecei a atuar mais junto ao cliente e as viagens eram constantes. Mudei para São Paulo e comecei a montar equipes para suprir as necessidades que iam surgindo na área de negócios. Até que o André Ferraz, CEO Incognia, me ofereceu a posição que estou hoje justamente por já ter experiência com processos e a estratégia da empresa”, disse.

Questionada sobre os desafios de sua função atual, Thaís enfatiza que seu papel “é garantir que os colaboradores da Incognia estejam bem, fazendo suas entregas e desenvolvendo suas habilidades em equipe. Há muitas atribuições que ainda não têm formação específica ou há carência de especialistas no mercado. Meus desafios são de trazer para o time bons profissionais, mantê-los e, se preciso for, realocá-los”, finaliza.

Atualmente, a Incognia tem 85 colaboradores, divididos entre Recife-PE, São Paulo-SP e Palo Alto, na Califórnia, Estados Unidos. Confira as vagas abertas neste link aqui.

