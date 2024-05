Setor de bebidas não alcoólicas, catadores e governo criam campanha de conscientização ambiental

A busca pela sustentabilidade é um esforço conjunto, mas ela certamente tem protagonistas. Eles, os catadores, são responsáveis por nove em cada 10 quilos de embalagens que chegam à indústria de reciclagem, segundo o Atlas Brasileiro da Reciclagem.

Reconhecendo o trabalho desses profissionais, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas (ABIR) e a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) criaram a campanha “Crie Esse Hábito”, uma parceria das duas instituições com o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

A iniciativa, que tem como foco o descarte consciente de embalagens consumidas fora de casa, entra na sua segunda etapa destacando a importância e a valorização do trabalho de catadores de materiais recicláveis do país.

"Somos parte da solução e essa parceria diz muito sobre isso, sobre responsabilidades compartilhadas. O novo vídeo educativo garante ainda mais informação à população e consumidores sobre o descarte de embalagens de forma consciente, contribuindo com a sustentabilidade e valorizando o trabalho tão importante dos catadores de materiais recicláveis”, destaca Adalberto Maluf, secretário nacional do meio ambiente urbano e qualidade ambiental do MMA.

Parceria expandida

A ABIR também firmou, recentemente, um novo acordo com a ANCAT com o objetivo de incentivar a economia circular de embalagens em geral, em consonância com as premissas estabelecidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Na prática, o acordo estabeleceu:

Campanhas de educação ambiental

Criação de uma entidade gestora – como prevê a legislação vigente

Apoio ao desenvolvimento de um programa de logística reversa entre as associações

Melhoria contínua do design de embalagens visando à redução de utilização de energia e matéria-prima para sua produção.

A parceria contempla a redução gradativa, até a substituição por completo, de embalagens de bebidas com baixo índice de reciclagem no Brasil, bem como o fortalecimento das cooperativas ou entidades associativas de catadores de material reciclável.

"Essa conexão entre catadores, setor público e iniciativa privada é o que a ANCAT acredita para fazer avançar os números da reciclagem, os resultados sociais e a economia circular”, conclui Roberto Rocha, Presidente da ANCAT.

